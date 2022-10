Người đàn ông bị chủ nợ xích tay chân, đánh đập suốt 3 ngày

Thông tin từ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan (47 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư); Phạm Văn Hóa (40 tuổi, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Lê Minh Dương (33 tuổi, trú tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Đối tượng Nguyễn Thị Loan (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Trước đó, do có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Thị Loan, đầu năm 2021, anh N.Đ.Đ.K (36 tuổi), trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã vay tiền của Loan và thỏa thuận sẽ trả dần hàng tháng.

Sau khi biết anh K. không còn khả năng trả nợ, ngày 3/10, Loan cùng Phạm Văn Hóa và Lê Minh Dương bắt giữ anh K. và đưa về trang trại của Loan ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Sợi dây xích mà các đối tượng dùng xích tay, chân anh K. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Trong các ngày từ 4/10 đến 6/10, anh K. bị các đối tượng xích tay, chân, đánh, ép viết nhiều loại giấy tờ như cam kết trả nợ, giấy tự nguyện ở lại trang trại cho đến khi người nhà đến trả nợ…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận các hành vi trái pháp luật của mình.

Công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

