Your browser does not support the video tag.



Người đàn ông bị chém đứt lìa chân

Hải Nam Thứ bảy, 16/7/2022 09:48 (GMT+7)Công an huyện Thường Tín đang làm rõ vụ người đàn ông bị chém đứt lìa chân phải ở xã Hồng Vân.

Người đàn ông bị chém đứt lìa chân Nghi phạm dùng dao chém khiến nạn nhân đứt lìa chân phải. Sự việc xảy ra chiều 15/7 ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém đứt lìa chân ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Anh H. bị chém đứt lìa chân phải.

Theo công an huyện, khoảng 17h ngày 15/7, anh H. (ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) đang đi bộ ở Dốc Vân La, xã Hồng Vân, thì bị nam giới bịt kín mặt, tiếp cận từ phía sau.

Nghi phạm sau đó dùng dao chém một nhát vào chân nạn nhân rồi bỏ đi. Vụ việc khiến anh H. bị đứt lìa chân phải. Người dân sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Diễn biến vụ việc được camera giám sát của nhà dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn