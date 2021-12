Người dân bắt đầu sắm Tết

Mua sắm nhiều mặt hàng tăng mạnh Sức mua của người tiêu dùng cho các mặt hàng trang trí, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết tăng mạnh. Theo đại diện sàn Lazada, trong tuần khuyến mãi vừa qua, ngành hàng nhà cửa và đời sống ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, doanh thu của ngành hàng điện tử gia dụng cũng tăng cao gấp 5 lần so với ngày thường. Trong đó, tủ lạnh, nồi chiên không dầu và tivi là các sản phẩm được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tại các hệ thống bán lẻ truyền thống, nhóm hàng chăm sóc nhà cửa cũng nhận được nhiều quan tâm. Đại diện Saigon Co.op cho biết hiện hệ thống bán lẻ của đơn vị đã bắt đầu khởi động giai đoạn kinh doanh cao điểm Tết và tổ chức giảm giá khuyến mãi 8 tuần liên tục đối với các ngành hàng trang trí, gia dụng, đồ dùng, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ... để kích cầu tiêu dùng. Chủ một hệ thống nội thất trên đường Song Hành (TP Thủ Đức) cho biết sức mua hàng nội thất, trang trí nhà cửa đã cải thiện cho thấy tín hiệu tích cực phục hồi của nền kinh tế sau một năm nhiều thử thách. "Chúng tôi đã bán được một số mặt hàng giá trị cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái" - vị này chia sẻ. N.BÌNH Dàn trải khuyến mãi để khách sắm Tết sớm Theo đại diện Emart, với mong muốn người dân mua sắm Tết dàn trải, hạn chế tập trung đông vào giáp Tết, năm nay đơn vị tung mạnh chương trình khuyến mãi, nguồn hàng đa dạng ngay từ 2 tuần đầu của tháng 1. "Mục tiêu hai tuần đầu tháng 1 sức mua tăng 25 - 30% và hai tuần cận Tết tăng 40%. Với sức mua đó, đơn vị dễ dàng đáp ứng được". Tương tự, đại diện Saigon Co.op cho biết nguồn hàng và các chương trình khuyến mãi sẽ được rải đều từ nhiều tuần trước Tết nên người dân có thể chủ động mua sắm sớm hơn. Hàng bình ổn mùa Tết năm nay ra sao? Nhiều mặt hàng được bình ổn, đảm bảo giá tốt dịp Tết năm nay - Ảnh: N.TRÍ Theo kế hoạch về việc cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP.HCM vừa được Sở Công thương TP công bố, các doanh nghiệp bình ổn, hệ thống siêu thị, cửa hàng... cam kết tăng nguồn cung cho thị trường Tết ở TP gấp 2 - 3 lần so với bình thường, không tăng giá trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết; thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Cụ thể, 80 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường chuẩn bị nguồn vốn dự trữ, cung ứng hàng hóa cho 2 tháng Tết trên 19.881 tỉ đồng (tương đương năm ngoái). Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết (từ 1 đến 30 tháng chạp) là 11.024,2 tỉ đồng, hàng bình ổn thị trường là 4.182,9 tỉ đồng. Theo Sở Công thương, với số vốn chuẩn bị như trên, các doanh nghiệp đảm bảo được lượng hàng dự trữ, cung ứng đáp ứng kế hoạch TP giao, nhiều nhóm hàng đủ sức chi phối thị trường, chiếm từ 22 - 54,5% nhu cầu như thịt gia cầm (chiếm 54,5%), trứng gia cầm (47%), thực phẩm chế biến (28,1%)... Đối với chợ, hiện TP có 2 chợ đầu mối hoạt động bình thường và 194/233 chợ truyền thống đã mở cửa. Để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, Sở Công thương cho biết đã có văn bản đôn đốc các địa phương sớm đưa các chợ trở lại hoạt động, tăng cường nguồn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, TP sẽ thực hiện khoảng 350 chuyến bán hàng lưu động với giá bình ổn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất để hỗ trợ người lao động, công nhân. Sở Công thương TP.HCM cũng cho hay sẽ vận động các siêu thị tăng thời gian hoạt động. Cụ thể, từ 20 đến 27 Tết mở cửa từ 7h đến 23h đêm; 28 Tết mở cửa từ 6h đến 24h đêm; 29 Tết (ngày giao thừa) mở cửa từ 6h sáng đến 12h; khai trương lại từ 8h mùng 2 Tết; từ mùng 2 đến mùng 5 Tết mở cửa từ 8h đến 12h; từ mùng 6 Tết hoạt động bình thường.