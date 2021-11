Người đàn bà “tâm thần” liên tiếp phạm tội về ma tuý

Trước đó, khoảng 23h ngày 26/3/2019, Công an quận Long Biên (Hà Nội) kiểm tra hành chính một phòng trọ và phát hiện thu giữ 2 túi nilon ma túy, hàm lượng 36,919 gam. Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, Bình đã mua bán trái phép 240,764 gam Ketamine, 114,496 gam MDMA và 5,007 gam Methamphetamine.

Bị cáo Bình tại phiên toà.

Điều đáng nói là trước khi bị tuyên án tù trong vụ án trên, Bình đã nhiều lần phạm tội, nhưng lần nào bị bắt cũng đều phải đưa đi giám định tâm thần và bắt buộc chữa trị theo quy định. Tuy nhiên, chị ta lợi dụng việc đang điều trị tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên tiếp tục phạm tội.

Cụ thể, năm 2008, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Bình 6 năm 5 tháng 29 ngày tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 3/2012, Công an TP Hà Nội bắt giữ Bình về tội giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Khi giám định tâm thần, kết luận giám định xác định “Trước và trong khi gây án, bị can Bình bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần. Hiện tại bệnh ở giai đoạn nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tháng 1/2015, Bình tiếp tục bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó cũng cho Bình đi giám định tâm thần. Kết quả giám định cho thấy, Bình bị tâm thần phân liệt. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh của Bình ở giai đoạn thuyên giảm, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tháng 5/2015, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Bình. 5 tháng sau, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) lại bắt giữ Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 6/2016, Bình lại được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Tháng 4/2017, Bình lại bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và lại được đưa đi giám định tâm thần rồi chữa bệnh bắt buộc. Ngày 9/4/2019, Bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an quận Long Biên bắt giữ. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 26/2/2020, Bình có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt. Vụ án này đang được TAND tỉnh Hòa Bình thụ lý. Tháng 6/2020, Bình tiếp tục bị Công an Hà Nội khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án này cũng đang được TAND TP Hà Nội thụ lý.

Tác giả: N.H

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân