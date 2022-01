Người cha cứa cổ 2 con bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người

Ngày 30/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi giết người .

Hình ảnh liên quan tới vụ việc cha dùng dao cứa cổ gây thương tích cho 2 con rồi tự cứa vào cổ mình (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/1, tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, giữa Nguyễn Văn Mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn .



Trong lúc bực tức vợ, Nguyễn Văn Mạnh dùng dao gây thương tích cho hai con nhỏ là Nguyễn M.K. (SN 2017) và Nguyễn Q.A. (SN 2018), làm hai cháu bị thương nhẹ ở vùng cổ.

Phát hiện sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Mạnh ngay sau đó bị khống chế, bắt giữ.

Ngay sau đó, cả 3 bố con Mạnh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, sức khỏe 3 người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh.

