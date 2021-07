Ngọc Trinh diện bikini táo bạo, khoe dáng nóng bỏng trong biệt thự xa hoa

Vừa qua, ông bầu Vũ Khắc Tiệp thông báo đã tậu biệt thự rộng 1800m2, vô cùng hoành tráng, xa hoa ở quận 2, TP.HCM. Căn biệt thự có màu trắng sang trọng, xung quanh là sân golf, hồ bơi, sân vườn với view nhìn ra sông Sài Gòn cực đẹp.

Đặc biệt, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng chuyển vào căn biệt thự này sống cùng Vũ Khắc Tiệp. Được biết, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh ở cùng tầng với nhau. Căn phòng của người mẫu nội y được thiết kế ngập sắc hồng yêu thích của cô.

Ở trong căn biệt thự bề thế, hiện đại, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những đoạn clip, hình ảnh được ghi hình và chụp tại đây. Mới đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân clip diện bikini tạo dáng trước hồ bơi kèm chú thích: "I love my body". (Tạm dịch: Tôi yêu cơ thể của mình).

Ngọc Trinh tạo dáng quyến rũ với bikini cắt xẻ.

Với hình thể nóng bỏng, Ngọc Trinh tự tin diện bikini hai mảnh cắt xẻ vô cùng táo bạo, khoe vòng một căng đầy, quyến rũ.

Hình ảnh sexy của Ngọc Trinh khiến cư dân mạng phải trầm trồ thốt lên: "Đỉnh quá chị ơi", "Body quá hoàn hảo", "Bikini da beo bốc lửa...

Cận cảnh vóc dáng nóng bỏng của "nữ hoàng nội y".

Ngọc Trinh từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "vòng eo 56". Thời gian gần đây, cô thừa nhận đã tăng cân nên số đo cơ thể thay đổi. Tuy nhiên có thể thấy, nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống điều độ, Ngọc Trinh đã lấy lại vóc dáng gợi cảm.

Tác giả: Mochi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc