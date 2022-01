Nghi vợ có bồ, chồng rình 8 tiếng dưới gầm giường rồi vỡ òa vì sự thật

Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Phổ An, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mới đây đưa ra cáo trạng hình sự liên quan đến một mâu thuẫn hôn nhân. Người vợ có mâu thuẫn với chồng do muốn ly hôn. Mọi việc lẽ ra có thể ngồi xuống thương lượng nhưng đã trở thành bi kịch và án hình sự do cách xử lý sai của người trong cuộc.

Cuộc hôn nhân của Dong Xin và vợ Xiaoyu (tên nhân vật đã được thay đổi) có chút đặc biệt, cả hai đều kết hôn khi tuổi đời chưa đến 20, dưới tuổi quy định được kết hôn so với pháp luật Trung Quốc. Tiệc cưới linh đình được tổ chức dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, công nhận hai người là vợ chồng.

Sau khi kết hôn, cả hai chung sống với nhau được 6 năm. Dù đã có một con trai nhưng mối quan hệ của hai người ngày càng bất hòa, nhiều cãi vã. Cuộc hôn nhân khiến Xiaoyu rất mệt mỏi, cô bắt đầu hối hận vì đã theo ý gia đình sắp xếp hôn lễ sớm, bởi vậy Xiaoyu cầu xin Dong Xin chia tay. Nhưng Dong Xin không đồng ý.

Xiaoyu không còn muốn nói chuyện với Dong Xin. Cô chuyển ra thuê nhà ở ngoài và tìm một công việc mới tại siêu thị. Trong một thời gian dài cô không về nhà. Điều này khiến Dong Xin cảm thấy mất mặt.

Dong Xin đến gặp Xiaoyu nhiều lần và yêu cầu cô nghỉ việc, về nhà chăm sóc con nhưng Xiaoyu từ chối. Dong Xin lại nói rằng mình muốn chuyển đến sống cùng vợ nhưng cũng bị từ chối.

Thái độ của Xiaoyu ngày càng lạnh nhạt nên Dong Xin bắt đầu nghi ngờ cô có người đàn ông khác bên ngoài. Để xác minh suy đoán của mình, Dong Xin ngồi rình gần siêu thị nơi Xiaoyu làm việc nhiều lần, thấy cô tan làm hay lên một chiếc xe ô tô thay vì về thẳng nhà. Người lái xe là đàn ông, dường như họ đã biết nhau. Dong Xin lập tức muốn bám theo nhưng lại để mất dấu. Cuối cùng Dong Xin nảy ra một ý định...

Một ngày tháng 4/2020, Dong Xin nói với Xiaoyu rằng mình sẽ đi với vài người cùng làng ra ngoài tìm việc, có khi vài ngày mới về, sau khi anh trở lại hai người sẽ nói về cuộc hôn nhân. Nghe vậy, Xiaoyu lập tức nói Dong Xin cứ đi đi. Thái độ cô có vẻ vui vì việc Dong Xin lên đường, cho nên Dong Xin tự nhiên cảm thấy không được thoải mái dù phải dằn lòng khi nghĩ đến kế hoạch thật sự của mình.

Dong Xin vờ rời đi với một chiếc vali nhưng thực tế là tìm một khách sạn gần đó để ngủ rồi hôm sau lặng lẽ đến chỗ ở của Xiaoyu. Sau một hồi ngó nghiêng, thấy trong nhà không có người, Dong Xin đột nhập vào bên trong.

Căn nhà không lớn, tủ quần áo cũng nhỏ nên không có chỗ cho Dong Xin trốn. Anh ta quyết định sẽ nấp dưới gầm giường. Lo mình sẽ ngủ quên lúc Xiaoyu về, anh ta lại trở ra, mở vòi nước trong bếp cho nước tràn ra sàn nhà, như vậy chắc chắn Xiaoyu sẽ gây tiếng ồn khi về nhà giúp anh ta tỉnh giấc.

Nghĩ mình đã "sẵn sàng cho tất cả", Dong Xin lấy đồ ra ăn rồi trốn dưới gầm giường ngủ 8 tiếng, lơ mơ tỉnh dậy vài lần nhưng không nghe thấy gì trong phòng cho đến tầm 8 giờ tối. Đột nhiên Dong Xin bị đánh thức bởi một âm thanh, không phải là âm thanh dọn dẹp, mà tiếng động phát ra từ phía trên đầu. Đã kết hôn với Xiaoyu 6 năm nên Dong Xin không lạ gì âm thanh và chuyển động này. Xiaoyu không thể nghĩ đến tình huống Dong Xin chui ra khỏi gầm giường trong lúc này nên bị sốc.

Người đàn ông bên cạnh cô, Zhang Mou, càng sợ hãi hơn dù không biết Dong Xin là ai. Trong lúc hai người đàn ông xảy ra xô xát, Dong Xin đã rút con dao gọt hoa quả ở gần đó đâm Zhang. Zhang Mou chạy ra ôm chặt vết thương, Xiaoyu khi hoàn hồn đã kịp ngăn Dong Xin lại.

Dong Xin lúc này mới bình tĩnh lại, cảm thấy mình đã dạy cho Zhang một bài học nên không đuổi theo nữa mà ngồi lại nói chuyện với Xiaoyu, yêu cầu cô quay về. Nhưng trước khi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng được giải quyết, cảnh sát đã đến cửa và đưa anh ta đi.

Zhang bị thương quá nặng đã không qua khỏi sau đó dù được cấp cứu. Dong Xin bị tạm giam vì bị tình nghi cố ý giết người. Câu chuyện được nhắc đến rất nhiều ở thời điểm vụ án xảy ra bởi lẽ ra đã có một cách thương lượng tốt hơn nhưng mọi việc bị đẩy đi quá xa vì cách chọn giải quyết sai của người trong cuộc.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí