Nghẹn lòng bài hát 'Tình người qua chiếc khẩu trang' của thầy giáo xứ Nghệ

Bài hát "Tình người qua chiếc khẩu trang" của thầy giáo xứ Nghệ khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng.

Sáng 1/2, trên mạng xã hội facebook lan truyền bài hát dân ca “Tình người qua chiếc khẩu trang” khiến dư luận xôn xao.

Qua tìm hiểu của PV Infonet, người sáng tác và thể hiện bài hát dân ca này là thầy giáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Chia sẻ với PV, thầy giáo Nguyễn Cao Bằng cho biết: “Bình thường mỗi hộp khẩu trang được bán với giá từ 25.000 đồng – 35.000 đồng. Tuy nhiên, lợi dụng dịch bệnh virus Corona, biết người dân rất cần nên nhiều người kinh doanh, hiệu thuốc đã trục lợi tăng giá, khiến người dân vô cùng bức xúc”.

Mở đầu bài hát, thầy giáo Bằng thể hiện rằng dịch bệnh viêm đường viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona khiến dư luận hết sức lo lắng. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, nhiều người dân đã tìm mua cho mình những vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân như khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn...

Thầy giáo Nguyễn Cao Bằng mong muốn những người kinh doanh bán khẩu trang y tế cho người dân đúng giá để phòng bệnh.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang bùng phát, lây lan nhanh, những người kinh doanh đã bán khẩu trang với giá cắt cổ, mặc dù vậy người dân vẫn phải chấp nhận phải bỏ một số tiền lớn để mua về bảo vệ sức khỏe cho mình.

Lời bài hát thầy giáo thể hiện đã phê phán sâu sắc những người kinh doanh tăng giá để trục lợi, thậm chí tăng gấp 5,7, đến 10 lần. Và mong muốn họ nên giữ nguyên giá cả để cung cấp cho người dân để phòng chống bệnh dịch đang lan truyền rộng rãi.

“Nhắn gửi những ai lòng tham vô độ, hãy dừng lại đi sống đức độ tình người, biết chia sẻ buồn vui xây cuộc đời thêm đẹp. Cùng chung tay chống bệnh dịch nương tựa vào nhau, sống có trước có sau”, thầy giáo Nguyễn Cao Bằng gửi lời nhắn nhủ cuối bài hát.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Infornet