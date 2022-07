Nghe kêu cứu, Bí thư phường lao ra biển cứu nhiều trẻ em sắp đuối nước

Tiến hành sơ cấp cứu cho em nhỏ bị đuối nước. Ảnh: CL



Ngày 31.7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã nắm được thông tin anh Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải đã cứu sống được nhiều trẻ em sắp bị đuối nước trên vùng biển Cửa Lò.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Trung cho biết, vào buổi sáng ngày 30.7, tại khu vực bãi tắm phường Nghi Hoà (Cửa Lò), khi đang tắm biển cùng người nhà thì anh và mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu vì có người đuối nước.

Anh Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: CL



Có đến 6 cháu nhỏ bị đuối nước, anh Trung đã lao mình bơi ra cứu các cháu, anh đã đưa được 4 cháu vào bờ. 2 cháu còn lại được những người dân dũng cảm khác đưa vào bờ.

"Lúc đó gấp quá, tôi chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu, không nghĩ gì đến an nguy của bản thân. Rất may các cháu đều an toàn"- anh Trung nói.

Mọi người tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân. Vì phát hiện kịp thời nên các cháu không rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong số 6 cháu bé có 1 cháu uống nhiều nước phải theo dõi ở bệnh viện.

“Tôi mới nắm được sự việc với các thông tin ban đầu. Vào sáng mai giao ban đầu tuần, tôi sẽ nắm lại cụ thể và đề xuất khen thưởng, biểu dương sự dũng cảm của anh Nguyễn Văn Trung và những người dân đã tham gia cứu các cháu bé” – ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động