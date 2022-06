Nghệ An: Xưởng bao bì cháy dữ dội trong đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khói lửa bốc cháy dữ dội tại khu nhà xưởng bao bì. Ảnh: Q.Như.

Theo lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, khoảng 21h ngày 16/6, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng chế biến gỗ, bao bì trong Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ nên hô hoán.

Lúc này, bảo vệ công ty cùng một số công nhân đã chữa cháy tại chỗ song bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, song do khu nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, mùn cưa, gỗ ép nên lửa lan nhanh.

Đến 23h30 cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cơ quan chức năng chưa đưa ra thống kê về thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoạn gây ra.

Cảnh sát cùng người dân có mặt dập lửa, di dời tài sản. Ảnh: Q. Như.

“Lực lượng chức năng cùng người dân đang hỗ trợ di dời tài sản của một số cơ sở sản xuất cạnh đó để hạn chế thiệt hại khi lửa lan rộng. Xưởng bao bì này từng xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại nặng nề”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ ở huyện Diễn Châu rộng khoảng 25 ha với hàng chục xưởng sản xuất gỗ ép, bao bì, may mặc, thép xây dựng...

Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (chấm đỏ), nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Tác gỉa: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn