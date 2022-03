Nghệ An: Vì sao ghế Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp bỏ trống hơn 6 tháng?

Từ tháng 8.2021 đến nay, ghế Phó Giám đốc phụ trách mảng lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có người đảm nhiệm. Ảnh: QĐ

Ngày 1.3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nghệ An cho biết, hiện vẫn đang làm các quy trình để bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở này.

Theo đó, vào tháng 8.2021, ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An, phụ trách mảng lâm nghiệp nghỉ hưu theo chế độ. Từ đó đến nay, đã hơn 6 tháng trôi qua, cơ quan có thẩm quyền ở Nghệ An vẫn chưa bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách lâm nghiệp thay thế ông Nguyễn Tiến Lâm.

Được biết, Sở NNPTNT Nghệ An hiện nay có 1 Giám đốc chuyên ngành Thủy lợi và 3 Phó Giám đốc có chuyên môn các lĩnh vực khác.

Dư luận băn khoăn bởi vì việc ông Nguyễn Tiến Lâm nghỉ hưu theo chế độ cơ quan chức năng đã biết trước nhiều năm, có thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng. Trong tỉnh và Sở NNPTNT Nghệ An cũng đã có một số người được quy hoạch vị trí Phó Giám đốc đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Do đó, sự chậm trễ nói trên gây nên nhiều thông tin trái chiều.

Công văn của Hội KHKT Lâm nghiệp Nghệ An kiến nghị lãnh đạo tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NNPTNT phụ trách lâm nghiệp. Ảnh: QĐ

Trước đó, ngày 22.11.2021, Hội KHKT Lâm nghiệp Nghệ An có công văn số 07 gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An, kiến nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An.

Theo nội dung công văn, Nghệ An là tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước (hơn 1,16 triệu ha, trong đó diện tích có rừng hơn 965 nghìn ha), giá trị sản phẩm từ rừng đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 200 triệu USD/năm.

Sau khi Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nguyễn Tiến Lâm nghỉ hưu, tỉnh chưa bổ nhiệm người phụ trách lâm nghiệp, để trống quyền lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng.

Do đó, Hội KHKT Lâm nghiệp kiến nghị tỉnh Nghệ An sớm xem xét bổ nhiệm người được đào tạo chuyên môn lâm nghiệp, có năng lực, đạo đức, yêu nghề, vận dụng tri thức, tiến bộ KHKT lâm nghiệp tham mưu cho tỉnh về công tác quản lý lâm nghiệp, đưa nghề rừng phát triển bền vững vào vị trí nói trên.

Vậy nhưng, việc bổ nhiệm vẫn chưa được thực hiện khiến dư luận có nhiều thông tin trái chiều như quy hoạch cán bộ vội vàng, bất hợp lý, có sự can thiệp để bỏ phiếu cho cán bộ theo ý lãnh đạo.

Trao đổi với Lao Động về các nội dung trên, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An cho rằng, việc chậm trễ bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở là do công việc chuyên môn bận, và vấn đề này thuộc về thẩm quyền của cấp tỉnh.

Còn việc dư luận cho rằng quy hoạch cán bộ vội vàng, bất hợp lý, có sự can thiệp để bỏ phiếu cho cán bộ theo ý lãnh đạo… là không có căn cứ.

“Việc quy hoạch, giới thiệu cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định” – ông Nguyễn Văn Đệ nói.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động