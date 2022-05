Nghệ An: Vi phạm quy định ngành công an, một điều tra viên bị kiểm điểm

Ngày 28.5, ông Hoàng Văn Chỉnh, sinh 1952, là thương binh, trú xóm Phú Sơn, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết vừa nhận được văn bản số 209 của Công an huyện Yên Thành trả lời đơn tố cáo của ông đối với điều tra viên Trần Nguyên Lý.

Ông Chỉnh là bố của ông Hoàng Văn Minh (sinh năm 1976), nguyên Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành. Ông Minh đã tự sát ngày 5.9.2021.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Minh, theo gia đình là do áp lực từ ông H - một chủ doanh nghiệp ở TP HCM về quê Yên Thành, là F1 nên được đưa đi cách ly COVID - 19. Do có lãnh đạo huyện Yên Thành gửi video phản ánh sự việc ứng xử của ông H tại khu cách ly – ông Hoàng Văn Minh đã đăng video nói trên lên trang Facebook tuyên truyền phòng chống COVID-19 của huyện.

Đăng tin xong, ông Minh thấy chú thích sai nội dung của video nên đã xóa và xin lỗi ông H. Tuy nhiên sau đó do bị nhiều sức ép nên ông Minh đã tự tử.

Gia đình ông Chỉnh cho rằng ông H đã có hành vi bức tử ông Hoàng Văn Minh nên có đơn tố giác. Công an huyện Yên Thành phân công điều tra viên Trần Nguyên Lý thụ lý, xác minh vụ việc.

Dù kết quả xác minh cho thấy không có dấu hiệu tội phạm, song ông Hoàng Văn Chỉnh cho rằng điều tra viên Trần Nguyên Lý có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc nên đã tố cáo.

Sau quá trình xác minh, Công an huyện Yên Thành cho rằng điều tra viên xác minh tin báo khách quan, đúng quy định, hồ sơ lập đúng trình tự. Tuy nhiên, điều tra viên đã thiếu chặt chẽ trong việc kiểm tra, đánh giá tài liệu; không kịp thời báo cáo đề xuất với Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, vi phạm chế độ thông tin báo cáo và quy định của ngành công an.

Vi phạm của ông Trần Nguyên Lý được xác định do việc điều tra viên này đã trả lại điện thoại cho ông H sau khi kiểm tra sơ bộ mà không thu giữ để giám định, không báo cáo với lãnh đạo cơ quan. Việc làm này theo ông Hoàng Văn Chỉnh là đã tạo điều kiện cho ông H xóa hết các dữ liệu bất lợi cho người này liên quan đến cái chết của ông Hoàng Văn Minh.

“Công an huyện Yên Thành sẽ tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với điều tra viên Trần Nguyên Lý theo quy định” – văn bản số 209 của Công an huyện Yên Thành do trưởng công an – thượng tá Phạm Ngọc Cảnh ký, khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chỉnh cho biết không đồng tình với nhiều nội dung trong văn bản số 209 của Công an huyện Yên Thành, đồng thời đã thu thập thêm nhiều chứng cứ mới, nên sẽ tiếp tục tố cáo.

