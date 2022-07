Nghệ An vắng 23 thí sinh không có lí do ở môn thi đầu tiên

Thí sinh tham dự thi môn Ngữ văn trong sáng nay

Thí sinh phấn khởi hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn

Em Võ Lâm Dũng – điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập cho biết, đề thi môn Ngữ văn năm nay các kiến thức đều nằm trong chương trình học và được thầy cô giáo ôn khá kỹ. Cấu trúc đề thi khá giống với các năm trước, nên em làm bài khá tốt. “Tuy nhiên ở phần làm văn (7 điểm) có sự phân hóa cao, nếu không nắm chắc kiến thức và không có sáng tạo thì sẽ khó để dành được điểm cao” – em Phan Thị Trà, điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) cho hay.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An: Ở môn thi Ngữ văn, trên địa bàn tỉnh có 36.009 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 23 thí sinh vắng thi không có lý do. Trong buổi thi đầu tiên này, trên địa bàn toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn.

Chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ 2 – Môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn