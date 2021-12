"Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về ăn Tết"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long khẳng định Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về quê ăn Tết. Ảnh: Hồng Sơn

Ngày 24.12, phát biểu tại cuộc họp báo về Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã thông tin về các hoạt động của địa phương trong dịp Tết.

Họp báo về Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”. Ảnh: Quang Đại

“Các cơ quan báo chí, bà con người Nghệ An xa quê rất quan tâm tình hình dịch bệnh và các hoạt động đón Tết, vui xuân của địa phương, bà con lo lắng gặp khó khăn khi về quê ăn Tết. Tôi khẳng định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Nghệ An vẫn an toàn, là điểm đến tin cậy, bà con không nên quá lo lắng, cứ yên tâm về quê ăn Tết, đón xuân” – ông Bùi Đình Long nói.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, địa phương đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện vui Tết đón xuân như “Đêm hội giao thừa”, “Lễ hội mừng năm mới” bằng các hình thức thích hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn.

Các hoạt động vui tết đón xuân của người dân vẫn triển khai bình thường, địa phương tổ chức đón bà con về quê ăn Tết an toàn, vui vẻ, đầm ấm.

