Nghệ An tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế vào lớp 10

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm học 2021 - 2022. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ thi 3 môn thay vì 4 môn thi như những năm trước. Được biết, đây là năm thứ 2 Nghệ An chỉ thi 3 môn là Văn, Toán, Ngoại ngữ. Trong đó môn ngoại ngữ thay cho bài thi tổ hợp (gồm 2 hoặc 3 môn thành phần). Việc này đã nhận được sự ủng hộ của học sinh và phụ huynh, làm giảm áp lực ôn thi và tạo điều kiện cho học sinh trong điều kiện việc dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.