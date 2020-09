Nghệ An: Trường mầm non dành cho công nhân mang tên thân mẫu Bác Hồ

Giáo dục

Sáng 5.9, Trường Mầm non Hoàng Thị Loan (phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An) tổ chức chào đón các em nhỏ khai trường. Đây là trường mầm non dành cho con công nhân lớn nhất tại Nghệ An.