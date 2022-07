Nghệ An: Triệt xóa đường dây buôn bán pháo lậu xuyên Việt

Khoảng 11h ngày 01/07, sau khi nắm được thông tin về một lượng lớn pháo lậu đang được vận chuyển trên tuyến đường tránh TP. Vinh, Nghệ An (đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên, Trạm CSGT Diễn Châu tổ chức lực lượng đón lõng.

Khi phát hiện xe khách BKS 37F-002.86 do Hồ Diên Thư (SN 1980, trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Hồ Diên Thư cùng tang vật thu gữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 05 thùng carton có chứa 100 khối pháo loại 49 quả dán nhãn nước ngoài có tổng trọng lượng gần 1,5 tạ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Lành (SN 1977), thường trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông hiện đang tạm trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Lành, Công an Nghệ An tiếp tục thu giữ 63 khối pháo hoa nổ có trọng lượng gần 1 tạ.

Tổng khối lượng pháo mà Công an thu giữ được là gần 2,5 tạ.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

