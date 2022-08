Nghệ An triển khai thí điểm mô hình trường học tiên tiến

Giáo dục

Từ năm học 2022 - 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ - UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.