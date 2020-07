Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng tại Nghệ An. Ảnh: QĐ

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự Tọa đàm.

Đại diện Trường Đại học Vinh phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: QĐ

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai sơ, tổng kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương với nhiều cách làm hay có hiệu quả.

Đặc biệt, ban tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch 196, ngày 13.6.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020, qua đó đã xây dựng, lan tỏa được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngành Tuyên giáo cũng tham mưu chỉ đạo, tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa giáo dục, tri ân, động viên, khích lệ và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước các sự việc phát sinh, đặc biệt tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và xuất bản một số cuốn sách có giá trị như: “Nhận diện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nhận thức phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Nghệ An - những con người tiêu biểu”; "Nghệ An - những nhạc sỹ và ca khúc tiêu biểu, giai đoạn 1965 - 2015"; “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An”, “Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 1930 - 2020”, “Những dấu ấn lịch sử của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng biên tập và phát hành bản thông báo nội bộ, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, hội nghị giao ban công tác xuất bản, in, phát hành hàng tháng, hàng quý để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, đã có 32 ý kiến phát biểu, tham luận từ các đại biểu, làm rõ thêm về các thành tựu, kết quả, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Tuyên giáo.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động