Nghệ An: Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 25/3, tại TP Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 9 cán bộ đoàn tiêu biểu. Chương trình được livestream trên Fanpage: Tỉnh đoàn Nghệ An và Truyền hình Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự lễ có các đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An qua các thời kỳ; các đồng chí Thường trực, Uỷ viên BTV, cán bộ nghiên cứu cơ quan Tỉnh đoàn và đại diện các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Vững niềm tin - tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm, tổ chức Đoàn tại Nghệ An không ngừng được củng cố và lớn mạnh, từ hơn 2.000 đoàn viên năm 1931, nay phát triển lên hơn 160.000 đoàn viên sinh hoạt tại 21 huyện, thị, thành đoàn và 15 tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Đồng chí Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn kỷ niệm.

"Đoàn ta đã có 90 mùa Xuân. 90 năm đó là một chặng đường chiến đấu, lao động và học tập không biết mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ của lớp lớp các thế hệ thanh niên Nghệ An, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Đó là, truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là, truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện. Đó là, truyền thống hiếu học, ham tìm tòi, hiểu biết, sáng tạo. Đó là, truyền thống đoàn kết nhất trí, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau", Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Lương cũng nhấn mạnh, truyền thống vẻ vang ấy là hành trang, là sức mạnh của lớp trẻ chúng ta hôm nay vững bước trên con đường mới, dựng xây quê hương, đất nước. Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi thế hệ trẻ chúng ta phải ở vị trí của những người tiên phong; Đảng và Nhân dân mong muốn chúng ta luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Vì vậy, tiến lên phía trước với tâm niệm “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” là tiếng nói và hành động của tất cả chúng ta.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng yêu cầu thế hệ trẻ suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong chặng đường mới, cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 đề ra. Một số vấn đề mà đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chúng ta hôm nay cùng trăn trở, suy nghĩ làm sao cho công tác Đoàn ngày càng tốt hơn, sự phát triển của thanh niên Nghệ An ngày càng toàn diện hơn và đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh hòa cùng dòng chảy phát triển, hùng cường của dân tộc.

"Hơn lúc nào hết, từ điểm tựa lịch sử hôm nay, tổ chức Ðoàn các cấp và đội ngũ cán bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước, của thanh niên thông qua những phong trào, hành động cụ thể, không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu, sa vào những việc làm hình thức, xa rời thực tiễn và nhu cầu chính đáng thực sự của thanh niên; Công cuộc đổi mới đất nước đang mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Với tinh thần “lên rừng, xuống biển”, với ý chí “Dời non, lấp biển”, các bạn trẻ hãy tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đó bằng tinh thần người chủ tương lai của đất nước.

Với trách nhiệm dìu dắt, định hướng và tạo cơ chế để Ðoàn hoạt động, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn các cấp ủy Ðảng, chính quyền nhìn nhận, đánh giá sâu sắc hơn, mới hơn đối với năng lực của tổ chức Đoàn; tin tưởng hơn nữa đội ngũ cán bộ Đoàn, sẵn sàng tạo điều kiện cho họ “thử lửa”, qua đó, tìm ra những nhân tố xuất sắc, những tập thể tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác thanh vận, dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn tổ chức các chương trình để cấp ủy, chính quyền đối thoại và lắng nghe thanh niên trao đổi về tâm tư, nguyện vọng trong quá trình lập thân, lập nghiệp, từ đó có những quyết sách, sự hỗ trợ và định hướng phù hợp, kịp thời", Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đề xuất.

Trong không khí long trọng của lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương một lần nữa nhấn mạnh, 90 năm lịch sử vẻ vang là hành trang quý báu để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nói riêng vững niềm tin – tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trao tặng bức trướng cho Tỉnh đoàn Nghệ An.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Ban Bí thư TW Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của tổ chức Đoàn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của tổ chức Đoàn trong giai đoạn 2016 - 2020; Trao Bằng khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai và trực tiếp tham gia công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trao Bằng khen của Ban Bí thư TW Đoàn cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai và trực tiếp tham gia công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tổ chức, triển khai và trực tiếp tham gia công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

9 gương mặt xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Nhằm động viên, cổ vũ và tôn vinh đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu các cấp, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí minh ngày càng vững mạnh; tạo động lực để thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương và trao giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2021 cho 9 cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ đoàn Đoàn tiêu biểu.

Danh sách 9 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương, trao giải thưởng Lý Tự trọng cấp tỉnh năm 2021: 1. Ngô Thành Công - Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu 2. Trần Văn Quyết - Bí thư Đoàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn 3. Lữ Thị Thuỷ - Bí thư Đoàn xã Đôn Phục, huyện Con Cuông 4. Lương Văn Duấn - Bí thư Đoàn xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu 5. Võ Trọng Thao - Bí thư Đoàn xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên 6. Nguyễn Duy Tưởng - Bí thư Đoàn Công an huyện Đô Lương 7. Nguyễn Xuân Đông - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng PK02, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An 8. Lê Xuân Tài - Bí thư Đoàn Ngân hàng BIDV Thành Vinh 9. Bùi Đức Hiệp - Bí thư Đoàn trường THPT Đô Lương 2

Tác giả: Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn