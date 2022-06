Nghệ An: Tìm hướng giải quyết cho giáo viên "bỗng dưng" bị cắt lương

Trắng tay sau 25 năm công tác vì các văn bản chồng chéo, bà Hoàng Thị Lan phải đi làm công nhân may ở miền Nam để mưu sinh. Ảnh: QĐ

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Dung – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương đang bàn bạc, tìm hướng giải quyết chế độ chính sách cho bà Hoàng Thị Lan, nguyên giáo viên tiểu học tại huyện Tương Dương.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Hoàng Thị Lan nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Bà Lan có tổng thời gian đóng BHXH từ tháng 9.1996 đến tháng 8.2021 là 25 năm, trong đó có 17 năm 8 tháng được xác định là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (13 năm 8 tháng công tác tại vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 và 5 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn).

Bà Hoàng Thị Lan được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020, được UBND tỉnh Nghệ An thẩm tra, phê duyệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Công văn số 4311 ngày 28.6.2021.

UBND huyện Tương Dương đã ban hành Quyết định số 490 ngày 19.7.2021 về việc giải quyết nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế đối với bà Hoàng Thị Lan, với mức lương 5,4 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 7.1.2022, BHXH huyện Tương Dương bất ngờ ban hành Quyết định số 08 hủy Quyết định hưởng chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Lan và thu hồi toàn bộ số tiền lương hưu của bà đã nhận 6 tháng vừa qua, với lý do bà Lan chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ để BHXH Tương Dương ban hành quyết định nói trên là Công văn số 4192/BHXH-CSXH ngày 17.12.2021 của BHXH Việt Nam. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 3582, trường hợp bà Hoàng Thị Lan chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1.9.2021 theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 143/2020 và Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 135/2020 ngày 18.11.2020.

Sở Nội vụ Nghệ An có văn bản báo cáo và xin ý kiến giải quyết về trường hợp của bà Hoàng Thị Lan, Bộ Nội vụ có văn bản cho rằng các số liệu về thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của bà Hoàng Thị Lan không thống nhất, nên Bộ Nội vụ không có cơ sở để trả lời về việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đối với bà Hoàng Thị Lan.

Trước vướng mắc nói trên, một cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết đang cân nhắc hai phương án: Giải quyết cho bà Lan thôi việc (có trợ cấp thôi việc), sau này đủ tuổi thì hưởng lương hưu hoặc bố trí cho bà Lan đi dạy trở lại đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

“Chúng tôi đang phối hợp với UBND huyện Tương Dương, trao đổi với bà Hoàng Thị Lan để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, từ đó sẽ tham mưu hướng giải quyết”, chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Lan cho biết hoàn cảnh hiện nay vô cùng khó khăn, mong muốn được bố trí trở lại làm giáo viên.

Được biết, sau khi bị cắt lương hưu, do hoàn cảnh quá khó khăn, thu nhập không có, bà Lan phải đi vào miền Nam làm công nhân may với tiền công 200 nghìn/ngày. Tại đây bà Lan không được đóng BHXH vì sổ đã chốt ở Nghệ An. Hiện nay gia đình bà Lan đang vướng nợ với số tiền lớn, sắp bị ngân hàng phát mại nhà ở.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động