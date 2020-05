Nghệ An tiếp tục ra “tối hậu thư” đối với sai phạm chung cư

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công tác khắc phục sai phạm của chủ đầu tư các dự án xây dựng chung cư cao tầng vẫn diễn ra ì ạch, đối phó.

Khắc phục theo kiểu đối phó

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 551/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn.

Theo văn bản số 551 thì hàng loạt các sai phạm liên quan đến 33 dự án chung cư cao tầng đã và đang được đưa vào sử dụng trên địa bàn Nghệ An tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cư dân trong suốt thời gian qua.

Đó là tồn tại liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được tỉnh Nghệ An “điểm tên, chỉ mặt” các dự án của một số chủ đầu tư như: Cty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư và văn phòng làm việc tại phường Hưng Bình, TP.Vinh; Cty CP đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội số 30 là chủ đầu tư dự án Khu chung cư phường Đội Cung, TP.Vinh.

Những đơn vị này khi đoàn chức năng kiểm tra đã phát hiện tình trạng toàn bộ tòa nhà chưa được nghiệm thu về công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy nhưng đã “lùa” dân vào ở.

Nhiều sai phạm liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ ở Nghệ An vẫn còn tồn tại kéo dài

Cũng trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện 03 chung cư chưa tiến hành lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; 32 chung cư đã lập hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động PCCC nhưng chưa đầy đủ theo quy định; 41 chung cư chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; 03 chung cư chưa xây dựng phương án chữa cháy…

Đối với những sai phạm như vậy, mới đây vào tháng 3/2020, theo thông báo số 1747/UBND-CN do ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, yêu cầu các đơn vị phải khắc phục, báo cáo kết quả qua Sở Xây dựng trước ngày 10/5/2020.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu 11 chung cư chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành và chưa có văn bản chấp thuận phải hoàn thành trước thời điểm ngày 05/5/2020.

“Sau thời hạn này, nếu Chủ đầu tư chưa hoàn thành khắc phục tồn tại hoặc không có báo cáo kết quả khắc phục, giao UBND TP. Vinh, UBND TX. Cửa Lò, UBND huyện Diễn Châu tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, báo cáo kết quả xử lý vi phạm về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 15/5/2020” – ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao.

Vẫn còn “nhập nhèm” câu chuyện đất đai

Thực trạng chủ đầu tư cố tình bán “chui” căn hộ hay như việc “đem cư dân bỏ chợ” là câu chuyện vẫn còn nhức nhối trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tình trạng chủ đầu tư “hứa hươu, hứa vượn” về tiến độ thời gian cấp GCN quyền sở hữu căn hộ đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của hàng nghìn cư dân.

Trong khi đó, trước lúc lôi kéo người dân vào đặt bút ký hợp đồng, nhiều chủ đầu tư đã vẽ ra các “lộ trình” về tiến độ cam kết các điều khoản về quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trên giấy tờ khi cư dân đã vào ở hàng năm trời liên tục vẫn không được cấp GCN quyền sở hữu căn hộ.

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng giao đối với 03 chung cư của 02 chủ đầu tư chưa thực hiện đăng ký đất đai, chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất xây dựng nhà chung cư nhưng đã bán và bàn giao căn hộ cho người mua sử dụng gồm: Chung cư PVNC2 – CT01 và PVNC2 – CT02 của Cty CP đầu tư và sản xuất Thương mại Thành Vinh; 01 chung cư, chủ đầu tư chưa được giao đất tại hiện trường nhưng đã xây dựng chung cư – Chung cư Vinaconex 9.1 phải báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 05/5/2020.

Chưa đảm bảo an toàn, thiếu các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho cuộc sống của cư dân ở Tp Vinh vẫn còn nhiều thiếu sót chưa được khắc phục

Riêng Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An là chủ đầu tư chung cư Tòa nhà dầu khí Quang Trung đã bán và đã bàn giao căn hộ cho người mua nhưng đang thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung cư cho Ngân hàng nên không lập được hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho người mua, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An khẩn trương làm việc với Ngân hàng để xóa thế chấp, lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung cư. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị này lập hồ sơ, thủ tục theo quy định nộp về UBND TP. Vinh để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho người mua chậm nhất vào Quý II năm 2020.

“Đối với 33 chung cư, chủ đầu tư đã bán và bàn giao căn hộ cho người mua nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua căn hộ, UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh, UBND TX. Cửa Lò, UBND huyện Diễn Châu tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành khắc phục các tồn tại, đến ngày 30/6/2020 nếu vẫn chưa hoàn thành khắc phục các tồn tại thì lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 15/7/2020” – UBND tỉnh Nghệ An giao việc.

