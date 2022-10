Nghệ An thông qua 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư hơn 275 triệu USD

Ngày 29/10, tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2022, trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương cấp phép đầu tư Dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An trên diện tích 36,18 ha do Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đầu tư.

Theo đó, Dự án sản xuất linh kiện điện tử với công suất thiết kế 74 triệu sản phẩm/năm có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, tương đương 3.440 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu khởi công vào tháng 1/2023 và chính thức đi vào sản xuất vào tháng 3/2024.

Dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động.

Luxshare ICT đã đầu tư 140 triệu USD vào KCN thuộc VSIP Nghệ An để xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và đã đi vào hoạt động.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương cấp phép đầu tư Nhà máy Khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt, do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 125 triệu USD, tương đương hơn 2,9 ngàn tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành 3 thành phần trên diện tích 12,65 ha, dự kiến thành phần 1 của dự án hoạt động quý IV/2023, thành phần 2 và thành phần 3 sẽ hoàn thành vào quý III/2026.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT