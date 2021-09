Nghệ An thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, hàng chục người đi xe máy về từ miền Nam

Người dân đi xe máy về quê qua chốt cầu Bến Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An)

Trong 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện có 1 ca cộng đồng ở huyện Diễn Châu, 2 ca là F1 trong nhóm người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Dã chiến và 2 ca đã được cách ly từ trước.

Thông tin cụ thể các ca bệnh dương tính mới như sau:

1. N.T.D (nữ, sinh 2003), trú xóm Tân Cao, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Ngày 9/9, D. được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu gửi CDC. Tối 9/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. N.T.L (nữ, sinh 1993), trú xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. L. là F1 của H.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 2/9, L. được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Tối 9/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.T.T.T (nữ, sinh 1996), trú xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. T. là F1 và là mẹ của N.Q.C đã được công bố trước đó. T. đi chăm con tại Bệnh viện Dã chiến. Ngày 8/9, T. tiếp tục được lấy mẫu XN và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

4. T.T.Q (nữ, sinh 1987), trú xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Q. là F1 và là mẹ của N.T.T.T đã được công bố trước đó. Q. đi chăm con tại Bệnh viện Dã chiến. Ngày 8/9, Q. tiếp tục được lấy mẫu XN và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5. N.V.C (nam, sinh 1985), trú xóm Văn Hội, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Ngày 16/8, C. đi từ Quảng Trị về đến Yên Thành được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần đều cho kết quả âm tính. C. hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Ngày 9/9, C. được lấy mẫu làm XN lần 5. Sáng 10/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.775 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 973; Lũy tích số BN tử vong: 8; Số BN hiện đang điều trị: 794.

Chiều 9/9, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã đón 29 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Du lịch, Thương mại Nghệ An. Những công dân này chủ yếu đi xe máy về từ tỉnh Bình Dương. Trong số này, nhiều nhất là công dân các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Kỳ Sơn. Sau khi tiếp nhận, các công dân được khai báo y tế và test nhanh COVID-19 và thực hiện cách ly tại đây 14 ngày theo đúng quy định. Đây là lần thứ 3 thị xã Cửa Lò đón công dân từ TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam về cách ly. Dịp này, thị xã Cửa Lò sẽ tiếp nhận khoảng 300 công dân về cách ly tại địa điểm Trường Cao đẳng Du lịch, Thương mại Nghệ An. Công dân về thực hiện cách ly đều được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn về chi phí ăn, ở, điện, nước...

