Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai dự án lò hỏa táng

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tỉnh Nghệ An không có lò hỏa táng gây khó khăn rất lớn cho gia đình không may có người thân qua đời vì COVID-19.

Hiện Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có lò hỏa táng và nghĩa trang sinh thái. Trong khi ở Nghệ An có trường hợp tử vong vì COVID-19 nhưng vẫn phải mai táng bình thường. Điều này gây bức xúc, lo lắng rất lớn cho dân.

Trước thực trạng đó, ngày 6.9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo phấn đấu hoàn thành 2 lò hỏa tảng và các công trình phụ trợ trước ngày 30.11.2021.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án gặp khó khăn do một số người dân không đồng thuận, tìm cách cản trở thi công, cho rằng dự án ảnh hưởng đến môi trường và không đảm bảo quyền lợi người dân liên quan.

Ngày 30.9, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Đến nay, huyện đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng được hơn 32,5 ha/80 ha đất thực hiện dự án.

Về khó khăn, vướng mắc của dự án, ông Hoàng Anh Tiến cho biết huyện đã tổ chức đối thoại với người dân nhiều lần, giải đáp tất cả các thắc mắc, mời một số người dân đi tham quan mô hình tương tự ở Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

“Tuy nhiên, một số người dân còn băn khoăn, đề nghị UBND tỉnh về đối thoại, giải thích, chúng tôi đã báo cáo tỉnh về vấn đề này. Ngoài ra, huyện thường xuyên tuyên truyền để tăng cường đồng thuận trong nhân dân” – ông Hoàng Anh Tiến nói.

Theo UBND huyện Hưng Nguyên, quá trình lựa chọn vị trí, công nghệ và nhà thầu triển khai dự án đã được tỉnh Nghệ An cân nhắc kỹ lưỡng. Cơ quan chức năng địa phương khẳng định dự án bảo đảm an toàn về môi trường, với công nghệ hiện đại nhất của Tây Âu; về khoảng cách đến khu dân cư cũng vượt xa so với quy định.

Địa phương xác định dự án là hết sức cần thiết và cấp thiết. Không chỉ do dịch bệnh, mà cần thiết cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Việc mai táng theo phương thức truyền thống sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường và thu hẹp quỹ đất.

Về quyền lợi của người dân liên quan đến dự án, ông Lê Phạm Hùng – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cam kết: “Chúng tôi tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng đúng quy trình, bảo đảm các quyền lợi của người dân liên quan theo đúng quy định của pháp luật”.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tiến hành các bước đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo điều kiện để triển khai dự án.

Dự án công viên Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được triển khai tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, tổng kinh phí khoảng 500 tỉ đồng trên diện tích hơn 81 ha, quy mô trên 47.000 mộ phần. Dự án có các hình thức mai táng như: hỏa táng, hung táng, cát táng, chôn cất 1 lần, di chuyển mộ phần và quy tập. Tại đây có lò hoả táng có thể thực hiện 8.640 ca/năm, 9.950 ô lưu tro cốt.

