Nghệ An: Thành lập trường tiểu học Nguyễn Sinh Cung trên quê Bác

Học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn trong một giờ học ngoại khóa. Ảnh: Quang Đại (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).

Ngày 23.5, TS. Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang cho biết: Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) - ông Nguyễn Hồng Sơn vừa ký Quyết định số 1429 cho phép thành lập trường Tiểu học Nguyễn Sinh Cung.

Trường Tiểu học Nguyễn Sinh Cung là trường tư thục, có địa chỉ tại khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Theo Quyết định nói trên, trong vòng 2 năm, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện dạy học và hoàn thiện hồ sơ cho phép hoạt động dạy học.

“Trường mang tên Nguyễn Sinh Cung, tên gọi thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với mong muốn các em học sinh sẽ noi theo tấm gương của Người, phấn đấu trở thành công dân tốt, được giáo dục, phát triển toàn diện. Đây là vinh dự lớn lao và chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với điều này” – TS Đặng Minh Chưởng khẳng định.

Theo TS Đặng Minh Chưởng, đây là trường tiểu học tư thục đầu tiên được cho phép thành lập trên địa bàn huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường được thành lập trên cơ sở phát triển các lớp của trường mầm non tư thục Tuổi Thơ Nam Đàn do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang đầu tư.

Được biết, sau khi trường mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn đi vào hoạt động, nhiều phụ huynh mong muốn có trường tiểu học do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang đầu tư để chuyển con em lên học tiếp.

Trước đó, vào năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 5691 chấp thuận nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang thực hiện dự án trường mầm non và tiểu học tư thục chất lượng cao Nam Đàn, với quy mô giáo dục mầm non 600-700 học sinh, giáo dục tiểu học 400-500 học sinh.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động