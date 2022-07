Nghệ An tăng gấp 3 nhân viên y tế cho kỳ thi THPT

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi vào ngày 5-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ Online về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An - cho biết, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi cao nhất cả nước, với gần 37.000 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã huy động trên 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị và thực hiện các nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Bên cạnh đó, có gần 2.000 người thuộc lực lượng khác như công an, dân quân, bảo vệ, y tế được huy động để đảm bảo an toàn và phục vụ kỳ thi.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi, ông Thành cho hay theo quy định, kỳ thi năm nay các thí sinh F0, F1 đều được dự thi và phía các điểm thi đã lên kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe cho thí sinh. Mỗi điểm thi được bố trí ít nhất 1 phòng dự phòng để phục vụ thí sinh F0 (nếu có).

Theo ông Thành, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khi Bộ Giáo dục và đào tạo chưa có hướng dẫn cho thí sinh F2, F1 dự thi chung cùng các thí sinh khác thì Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên có phương án đưa đón các thí sinh F1, F2 bằng xe cấp cứu đến phòng thi riêng, quy trình đảm bảo chặt chẽ. Nhờ vậy, Nghệ An đã tổ chức kỳ thi vừa đúng quy chế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Trong hướng dẫn thi, mỗi điểm thi có 1 nhân viên y tế nhưng do Nghệ An có lượng thí sinh đông nên mỗi điểm thi được chúng tôi tăng cường thêm 2 nhân viên y tế để hỗ trợ thí sinh. Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo từ các hội đồng coi thi, chưa có thí sinh nào thuộc diện F0, F1", ông Thành nói.

Ngoài ra, theo ông Thành, tại 1.584 phòng thi ở 69 điểm thi trong toàn tỉnh đều bắt buộc có nước rửa tay khô. Thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang tới điểm thi, nhưng nếu thí sinh dùng khẩu trang thì phải sử dụng khẩu trang bắt buộc được điểm thi cấp miễn phí nhằm tránh việc sử dụng khẩu trang đặc chủng gian lận thi cử.

"Đến thời điểm hiện tại, ngành giáo dục Nghệ An đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch hiệu quả", ông Thành khẳng định.

Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An vừa có văn bản nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức trong thời gian học sinh nghỉ hè (ngoài trừ việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế).

"Việc nghiêm cấm dạy thêm, học thêm nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện và đảm bảo sức khỏe", ông Thành nói.

Trong 36.743 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Nghệ An có 30.819 thí sinh dùng điểm để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ; 4.518 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Môn toán là môn thi có số thí sinh dự thi đông nhất với 36.389 thí sinh; tiếng Nhật chỉ có 1 thí sinh dự thi. Tỉnh đoàn Nghệ An huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện thành lập 69 đội "Tiếp sức mùa thi" để hỗ trợ thí sinh đi lại, ăn ở tại tất cả các điểm thi.

