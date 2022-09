Nghệ An tạm đình chỉ hoạt động 45 cơ sở karaoke

Kiểm tra cửa thoát hiểm ở cơ sở kinh doanh Karaoke.

Thực hiện Công điện số 792 ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình cơ sở karaoke, vũ trường, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, phúc tra đối với cơ sở có tồn tại, vi phạm.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm thực hiện những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ xảy ra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác thường trực bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; việc trang bị và hoạt động của các phương tiện phòng cháy chữa cháy; lối ra thoát nạn; hệ thống điện, sử dụng điện; kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở…

Kết quả, từ ngày 12 đến 18/9, đoàn liên ngành do Công an Nghệ An chủ trì đã kiểm tra 221/424 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn Nghệ An. Qua đó, đã tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm; tạm đình chỉ và yêu cầu tạm ngừng hoạt động 45 cơ sở không duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Kế hoạch kiểm tra vẫn đang được lực lượng công an cùng các ngành chức năng sẽ duy trì thường xuyên, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Tác giả: THÀNH CHÂU - ĐẶNG CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Nhân dân