Nghệ An sẽ công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh để tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả và an toàn. UBND cấp huyện, xã căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để tổ chức, phổ biến triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 tại địa phương trong thời gian từ 15/4/2022 đến 20/4/2022.

Cục QLTT Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ 850kg sản phẩm động vật bốc vật đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương và các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị, xã hội; UBND cấp huyện, xã: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thông qua hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn, mời đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia cùng đoàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng lậu, hàng nhái. Yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo năng lực và chuyên môn nghiệp vụ. Kết hợp thanh tra, kiểm tra mới với hậu kiểm kết quả thanh tra, kiểm tra trước đó đã thực hiện.

Các Sở: Y tế, NN&PTNT, Công Thương và UBND các huyện, thị, thành thành lập đoàn giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và giám sát mối nguy ô nhiễm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm...

Cục QLTT Nghệ An tiến hành tiêu huỷ sản phẩm động vật bốc vật đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 được triển khai từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phầm, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 còn là: Điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm…

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn