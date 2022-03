Nghệ An ra ‘tối hậu thư’ cho 4 Chủ tịch huyện, thị xã để chậm tiến độ GPMB cao tốc

Ngày 12/3, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có tuyến đi qua tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao theo đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay các địa phương vẫn chưa quyết liệt, chưa giải quyết các khó khăn vướng mắc, không lập kế hoạch chi tiết theo yêu cầu, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An nêu đích danh 4 địa phương gồm: huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên, huyện Yên Thành và TX. Hoàng Mai. Đồng thời, UBND tỉnh cũng phê bình 4 chủ tịch UBND huyện, thị xã này không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác GPMB của dự án này trong thời gian qua làm chậm tiến độ so với yêu cầu.

Do đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo các phòng ban lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện đối với khối lượng còn lại của từng hạng mục chưa hoàn thành. Hoàn thành báo cáo trước 17h ngày 11/3.

Ngoài ra, yêu cầu các Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo quyết liệt hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban quản lý dự án 6-Bộ GTVT trước ngày 25/3.

Sau thời gian trên, địa phương nào không hoàn thành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT