Nghệ An ra công văn hoả tốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 28/01/2021, UBND tỉnh Nghệ An có Công điện hỏa tốc số 532 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về tăng cường phòng, chống Covid-19 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Nội dung công văn nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐTTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID - 19 về tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh, thành phố (Pho to gửi kèm theo),

UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19 tại Công điện số 95/CĐ-BYT và các văn bản UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 cấp tỉnh đã ban hành

2.Chủ tịch UBND các huyện, thảnh phố, thị xã

- Chỉ đạo UBND các xã phưởng thị trấn; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế phối hợp các đơn vị liên quan triển khaể rà soát, lập danh sách những người dẫn trở về tử tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh trong 14 ngày, kể từ ngày 15/01/2021 (đặc biệt các công dân có liên quan đến Sân bay Vân Đồn và Nhà máy POYUN, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh). Cần tiến hành điều tra địch tễ, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng quy định;

- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bằn, lưu ý tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người ...; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện phân phòng chống dịch; kiên trì các nguyên tác: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị.

- Tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ cách ly đối tượng tại các khu cách ly y tế tập trung tuyến huyện;

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp “SK" trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng....

3. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020; Đánh giá lại theo Bộ tiêu chi bệnh viện an toàn ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Bộ tiêu chí phòng khám tan thân phòng chống dịch COVID - 19 ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngủy 01/12/2020; Cập nhật kết quả trên phần mềm trực tuyến, khắc phục ngay các vấn để tồn tại và tiếp tục rà soát, củng cố thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhieng dịch bệnh đã ban hành tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020.

- Chỉ đạo các cơ sở khuẩm chữa bệnh tăng cường các biện pháp giảng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có hiệu hiện nghỉ ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử địch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời.

- Rà soát, cũng có các nguồn lực phục vụ công tác giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 đảm bảo đáp ứng các tỉnh huống. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sảng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID - 19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bản.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương trên các tuyến biên giới, tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối nở.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì các cơ sở cách ly tập trung theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và của tỉnh. Rà soát các phương án cách ly, sẵn sàng mở rộng các khu cách ly tập trung trên địa bản tỉnh khỉ có yêu cầu.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an cấp huyện phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát các đối tượng từ nước ngoài vào địa bản tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an tỉnh tại các khu cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài nhập cảnh và làm việc tại Nghệ An.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An