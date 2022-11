Nghệ An quyết liệt thực hiện giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Trong tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Nghệ An là trên 11.005 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh Nghệ An giải ngân được trên 6.367,2 tỷ đồng đạt 57,6% so với kế hoạch, đứng thứ 46 trong 63 địa phương theo thứ tự tỷ lệ giải ngân.