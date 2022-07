Nghệ An phát hiện thêm 1 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản

Chăm Hiêng, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nơi phát hiện bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản

Ngày 16/7, sau khi tiếp nhận được thông tin về 01 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản tại Chăm Hiêng, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã cử đoàn công tác lên phối hợp với Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, Trạm Y tế xã Châu Thành triển khai khẩn trương các hoạt động phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản.

Tại khu vực phát hiện bệnh nhân viêm não Nhật Bản, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện điều tra dịch tễ, giám sát môi trường,... tại gia đình và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân sinh sống.

Đồng thời CDC Nghệ An đã chỉ đạo hướng dẫn địa phương các hoạt động phòng, chống dịch viêm não Nhật Bản, như giám sát véc tơ, môi trường, đồng thời tổ chức truyền thông về bệnh viêm não Nhật Bản.

Tiến hành điều tra dịch tễ tại gia đình bệnh nhân

Theo thống kê của CDC Nghệ An, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 04 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản.

Nghệ An là tỉnh có nhiều sinh cảnh phù hợp và đặc biệt mùa hè là thời điểm muỗi Culex truyền bệnh sinh trưởng và phát triển mạnh. Do đó, CDC Nghệ An đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là; tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt tăng cường công tác rà soát, tiêm chủng vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn.

