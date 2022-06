Nghệ An: Nguyên kế toán xã thu hơn 200 triệu đồng của người dân để tiêu xài

Đối tượng Đinh Hồng Anh (Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngày 8/6, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện dự án nhà văn hóa xóm Mó và xóm Đột Tân thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) do UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư có dấu hiệu tội phạm. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Nhà văn hoá xóm Đột Tân (Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)

Sau thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào lúc 8h ngày 3/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Hồng Anh (sinh năm 1981, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp). Hồng Anh hiện là công chức Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp, nguyên là kế toán UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2013 - 2020. Đối tượng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2015 lợi dụng việc triển khai Chương trình 135 của Chính phủ tại xã Nghĩa Xuân, đối tượng Đinh Hồng Anh với vai trò là kế toán đã tiến hành thu tiền của người dân ở xóm Mó và xóm Đột Tân với lí do là để xây dựng nhà văn hoá xóm. Tuy nhiên, 2 công trình nói trên là dự án được thanh toán từ nguồn vốn 135 của Chính phủ. Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Tân cũng không có chủ trương thu tiền của người dân.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Đinh Hồng Anh (Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)

Toàn bộ số tiền 235 triệu đồng thu được của người dân, Đinh Hồng Anh không nộp vào ngân sách Nhà nước mà sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định.

Tác giả: Văn Thiêm

Nguồn tin: tuoitrethudo.com.vn