Nghệ An: Nguyên Chủ tịch xã tiếp tục kêu oan tại tòa phúc thẩm

Ngày 31.5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục nghị án phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Hữu Hạnh, nguyên xóm trưởng xóm 9 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam.

Ông Đinh Hữu Hạnh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 36 tháng tù giam; ông Nguyễn Văn Hiếu bị tòa sơ thẩm kết án 15 tháng tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa được mở do ông Hiếu, ông Hạnh và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là bà Đậu Thị Nga kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2016, ông Đinh Hữu Hạnh, xóm trưởng xóm 9 xã Hưng Yên Nam đã họp xóm bàn về triển khai chủ trương “Dồn điền đổi thửa”. Do thiếu kinh phí, toàn dân trong xóm đã bàn bạc, thống nhất trích ra một số diện tích đất nông nghiệp của các hộ chuyển nhượng cho người trong xóm để lấy tiền dồn điền đổi thửa. Theo nhiều người dân, cuộc họp nói trên có nhiều lãnh đạo xã Hưng Yên Nam chứng kiến, đồng tình.

Được toàn dân thống nhất, ông Hạnh và một số cán bộ xóm đứng ra chuyển nhượng 10.850m2 đất nông nghiệp cho một số hộ dân, thu được gần 500 triệu đồng để phục vụ các hoạt động công ích, dồn điền đổi thửa.

Do Thanh tra huyện chuyển hồ sơ, công an huyện Hưng Nguyên khởi tố vụ án. Quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên cho rằng 10.850m2 đất nông nghiệp nói trên thuộc quyền quản lý của xã Hưng Yên Nam, nên kết luận các bị cáo “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây “thiệt hại” cho nhà nước khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này được tính bằng cách lấy giá đất nông nghiệp thời điểm chuyển nhượng nhân với tổng diện tích đất đã chuyển nhượng.

Đại diên chính quyền địa phương khẳng định toàn bộ 10.850m2 liên quan vụ án là đất nông nghiệp đã giao cho dân theo Nghị định 64. Ảnh: QĐ

Trong số những người mua đất của xóm, có bà Đậu Thị Nga mua 4.200 m2 nông nghiệp, đã nộp cho xóm số tiền 375 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bà Nga không chịu nhận lại tiền, yêu cầu nhận đất.

Theo luật sư Lê Đình Việt (Hà Nội), việc chuyển nhượng đất nông nghiệp nói trên là giao dịch dân sự ngay tình, tự nguyện, không gây thiệt hại. Việc khởi tố vụ án là hình sự hóa quan hệ dân sự.

Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, không có đối tượng bị hại được triệu tập. Kết luận điều tra cho rằng các bị cáo gây thiệt hại cho UBND xã Hưng Yên Nam, bản án sơ thẩm khẳng định những người mua đất bị thiệt hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các nội dung tại phần xét hỏi đã thể hiện toàn bộ 10.850m2 liên quan vụ án là đất nông nghiệp đã giao cho dân theo Nghị định 64, thuộc quyền sử dụng của người dân. Đại diện UBND huyện Hưng Nguyên và UBND xã Hưng Yên Nam đều xác nhận các nội dung nói trên và cho biết xã, huyện không mất đất, không bị thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho rằng bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không "thiếu trách nhiệm" như cáo trạng quy kết, và bản án sơ thẩm là oan với bị cáo.

Luật sư Lê Đình Việt cũng nêu ra nhiều điểm bất thường, vi phạm thủ tục tố tụng, thiếu công bằng dẫn đến oan sai cho các bị cáo.

Trong phần phát biểu quan điểm về vụ án, ông Nguyễn Duy Việt, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định các bị cáo có tội. Cụ thể, ông Đinh Hữu Hạnh đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Nguyễn Văn Hiếu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đề nghị giảm cho ông Hạnh 18 tháng tù, y án đối với ông Hiếu.

Trong quá trình tranh luận, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Thi nhiều lần ngắt lời luật sư, yêu cầu luật sư ngồi xuống, tuyên bố chấm dứt phần tranh luận.

Theo Hội đồng xét xử, bản án sẽ được tuyên vào sáng 3.6.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động