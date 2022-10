Nghệ An: Nguồn cung xăng, dầu đủ cho thị trường

Ổn định nguồn cung xăng dầu từ nay đến hết năm

Theo khẳng định của Sở Công Thương Nghệ An tổng nguồn cung xăng dầu trong tỉnh từ nay đến cuối năm hoàn toàn đáp ứng đủ.

Theo đó, các thương nhân đầu mối và phân phối đã cam kết đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu với 58.000-62.000m3. Cụ thể, Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000-33.000m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000m3 xăng, dầu/tháng.

Sở Công Thương Nghệ An khẳng định, nguồn cung xăng, dầu trong tỉnh từ nay đến hết năm được đảm bảo

Mới đây nhất, Sở Công Thương Nghệ An vừa có Công văn số 1953/SCT-QLTM, chỉ đạo đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn. Không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng và được Sở Công Thương chấp thuận, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tích cực tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguồn cung xăng, dầu, giá cả xăng, dầu trên địa bàn nhằm ổn định tâm lý của người tiêu dùng. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc đảm bảo cung ứng, pha bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là đối với các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, đề xuất xem xét, thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu theo quy định.

Sở Công Thương cũng đề nghị, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng, dầu: Tiếp tục chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung xăng, dầu cho thị trường, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý, đảm bảo cung ứng đủ xăng, dầu không làm đứt gãy hay gián đoạn nguồn cung để duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của đơn vị. Trong trường hợp các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của đơn vị nào ngừng bán hàng do hết hàng thì đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Trước áp lực khan hàng và nhu cầu tăng đột biến, Sở Công Thương đã làm việc với các thương nhân đầu mối xăng dầu trên địa bàn. Qua đó, đề nghị các thương nhân chủ động phương án và cam kết đảm bảo nguồn cung, đáp ứng đủ lượng tiêu thụ cho nhân dân để không có cửa hàng hay đại lý nào phản ánh thiếu hàng.

Cũng theo Sở Công Thương Nghệ An, hiện địa bàn có 704 cửa hàng được cấp phép bán lẻ xăng dầu (qua kiểm tra có 5 cây xăng dầu xin dừng hoạt động, đã thu hồi giấy phép). Đến nay chưa có cửa hàng nào đóng cửa vì thiếu nguồn hàng. Tuy nhiên, theo phản ánh, thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng dầu có hiện tượng kinh doanh gián đoạn cục bộ do việc vận chuyển xăng dầu từ thương nhân cấp hàng bị quá tải nên dẫn đến việc cấp hàng bị chậm trễ. Bên cạnh đó, hiện nay, trong cả nước, do khó khăn trong việc nhập khẩu và sản xuất nên nguồn cung xăng dầu bị hạn chế.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho hay, Cục đã khẩn trương tập trung lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng, dầu. Cụ thể các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu; tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng khác tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương cũng chia sẻ về thực trạng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ đối với hoạt động xăng dầu, như: Cần điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu vào các kỳ điều hành giá xăng dầu để bảo đảm phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu.

Hiện nay, một số thương nhân phân phối trên địa bàn Nghệ An gặp khó khăn về nguồn cung, không mua được hàng từ các thương nhân đầu mối để cung cấp cho hệ thống. Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu ở các địa phương khác hỗ trợ, chia sẻ nguồn hàng.

Nỗ lực cung ứng xăng dầu

Theo các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp có vai trò trung gian mua xăng dầu từ các đầu mối. Nếu giá cao từ đầu mối sẽ bán cao cho các cửa hàng bán lẻ. Khi cửa hàng bán lẻ bán xăng, dầu đến người dân, các cửa hàng đã có mức giá trần. Do vậy, nếu phải mua vào quá cao từ doanh nghiệp phân phối, cửa hàng khó có được lãi.

Các cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An đang hoạt động bình thường

Ghi nhận tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vào giờ cao điểm nên người dân đến khá đông, nhưng hoạt động diễn ra bình thường, đơn vị vẫn đảm bảo nguồn cung.

Mỗi ngày, cửa hàng xăng dầu 32 (cửa hàng nhượng quyền thương mại của Công ty Xăng dầu Nghệ An) ở TP. Vinh phải cung ứng cho thị trường hàng nghìn lít xăng dầu. Chiết khấu tuỳ từng thời điểm, thời điểm này chiết khấu xăng dầu tại kho Nghi Hương là 300 đồng một lít xăng dầu, cửa hàng vẫn mở cửa để phục vụ người dân, và nguồn hàng không bị đứt gãy.

"Khách hàng của mình có sẵn, lợi nhuận có thể lúc này thấp nhưng cửa hàng vẫn phải duy trì. Kinh doanh có lúc này lúc khác, mình không bán mất hết khách hàng quen", đại diện cửa hàng này chia sẻ.

Chủ cửa hàng xăng dầu Sáu Hằng cho biết: Cửa hàng chúng tôi bình quân bán 1.000 lít/ngày, nguồn hàng xăng, dầu chúng tôi đều do Công ty Xăng dầu Nghệ An cấp. Những ngày qua, một số nơi trong cả nước thiếu xăng dầu cục bộ nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn được đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng. Hiện nay trong bể chứa còn trên 7.000 lít xăng và dầu, khi sắp hết hàng thì sẽ được Công ty Xăng dầu Nghệ An cung ứng tiếp.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn