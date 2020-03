Nghệ An: Ngáo đá cởi trần bế con thơ lên nóc nhà tìm vợ

XEM CLIP:

Cán bộ ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái trọng thương

Khoảng 23h30 đêm 10/2/2019, sau khi đi chơi về, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ dùng dao đâm chết cha là ông Trương Cảnh H. (SN 1958), chém nhiều nhát khiến mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) và em gái Trương Thị T. bị thương nặng.

Gây án xong, đối tượng lên ô tô chạy trốn, đến gần khu công nghiệp Nam Cấm thì đâm phải cột đèn đường.

Sau khi xuống xe, Tuấn thấy nóng nực trong người nên vứt con dao trên tay, cởi hết quần áo, nhảy xuống sông Cấm tắm rồi bơi sang bờ bên kia.

Đối tượng Trương Mạnh Tuấn

Khi bơi qua sông, nước lạnh làm Tuấn bắt đầu tỉnh ra. Đối tượng cảm thấy hối hận nên đã trèo lên cọc bê tông, gieo mình xuống hàng rào thép gai để tự tử.

Trước khi rơi xuống đất, Tuấn bị dây thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương.

Sau khi tỉnh lại, đối tượng biết mình đã giết bố, chém mẹ và em gái nguy kịch nên rất sốc.

Hiện trường phía trước ngôi nhà nạn nhân

Tuấn khai nhận 4 ngày trước đó, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp, đối tượng có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Tối hôm xảy ra vụ án, người này có đi nhậu nhưng không dùng chất gây nghiện.

Đối tượng cho rằng, do vẫn ảnh hưởng của “thuốc” nên tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi giết người.

Bế con trai lên nóc nhà để tìm vợ

Do có mâu thuẫn gia đình nên vợ của Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh) bỏ nhà đi. Sáng 21/11/2018, Hà dẫn theo con trai Lê Ngọc H.Đ. (SN 2017) đến một nhà trọ trên đường Nguyễn Thúc Tự (phường Vinh Tân) để tìm vợ.

Hà bế đứa con nhỏ trèo theo các bậc thang đi qua lỗ thông gió lên mái tầng 3 khu nhà trọ rồi la hét, gây náo loạn.

Bố ngáo đá đưa con trai trên nóc nhà 2 tầng để tìm mẹ

Tiếp đó, Hà dùng kéo dọa đâm, dọa ném cháu bé xuống đất. Hà còn cầm 1 tay hoặc 1 chân cháu bé dốc ngược, lăng qua, lăng lại giữa khoảng không ngoài mái nhà ở độ cao trên 10m.

Lực lượng chức năng dùng loa thuyết phục Hà bình tĩnh, không gây nguy hiểm cho cháu bé, đồng thời triển khai công tác cứu nạn, đảm bảo an toàn cho cháu bé trong trường hợp đối tượng manh động, ném cháu bé xuống.

Đến khoảng 11h cùng ngày, trong khi Hà xách con di chuyển trên mái nhà 2 tầng, cháu bé bị rơi xuống mái tôn phía dưới. Hà nhảy theo, túm con vứt xuống đất. Rất may lực lượng cứu nạn cứu hộ đã kịp đón đỡ, bảo đảm an toàn cho cháu bé. Lê Ngọc Hà cũng nhảy từ mái tôn xuống và ngay lập tức bị công an khống chế, bắt giữ.

Lê Ngọc Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 4/2019, bị cáo Hà thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Ngọc Hà 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và 3 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ con, tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án liên quan đến ma túy, từng bị xử phạt hành chính về tội Gây rối trật tự công cộng và là đối tượng nghiện nặng, nhiều lần đi cai nghiện tập trung nhưng không có kết quả.

“Ngáo đá” dọa giết mẹ và ông nội

Ngày 10/10/2018, Công an huyện Diễn Châu cùng công an xã khống chế đối tượng Bùi Tuấn Anh (SN 2000, trú tại xã Diễn Hải) sử dụng ma túy bị ngáo đá dùng dao uy hiếp mẹ và ông nội trong gần 3 tiếng đồng hồ.

Theo đó, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy Bùi Tuấn Anh lên cơn ngáo đá. Lúc này, y dùng 2 con dao dài 60cm kề vào cổ ông nội và mẹ dọa giết.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo Công an xã Diễn Hải đến thuyết phục, can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn không dừng lại mà yêu cầu ông nội và mẹ đi vào trong nhà.

Bùi Tuấn Anh mài dao trước sân, dọa giết nếu ai xông vào

Tiếp đó, Bùi Tuấn Anh đứng ngay trước cửa nhà mài dao đe dọa lực lượng công an nếu ai vào sẽ chém chết.

Nhận thấy tình hình phức tạp, công an xã phải báo cho Công an huyện Diễn Châu đến vận động, tuyên truyền, thuyết phục Tuấn Anh bỏ hung khí, tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố không chịu nghe lời.

Sau hơn 3 tiếng vận động, Tuấn Anh mới chịu thả mẹ và ông nội ra ngoài. Tuy nhiên, kẻ ngáo đá vẫn cố thủ trong nhà tiếp tục thách thức và đe dọa lực lượng công an.

Đến 14h chiều cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu tiếp tục vận động, đồng thời ập vào khống chế, tước hung khí của đối tượng.

Khám xét nhà, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 con dao tự chế dài 30cm, còn Tuấn Anh được đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Được biết, Tuấn Anh là đối tượng nghiện ma túy đá. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đối tượng này phải bỏ học từ nhỏ để đi làm đồng giúp bố mẹ.

Lớn lên, Tuấn Anh đua đòi, đi theo bạn bè tụ tập ăn chơi lêu lổng và sa vào con đường sử dụng ma túy.

Cầm cổ gà nhảy múa trên ban công tầng 2

Khoảng 17h30 ngày 3/5/2019, Hoàng Văn D. (SN 1971, chủ quán thịt chó ở TP Vinh) có biểu hiện ngáo đá, cầm dao chạy sang nhà hàng xóm.

Hoàng Văn D. leo lên lan can tầng hai la hét, nhảy múa

Người đàn ông này chém đứt cổ 4 con gà của người dân rồi cầm 1 con leo lên ban công tầng 2 của một ngôi nhà.

Tại đây, D. chặt cổ gà, vừa là hét vừa đứng nhảy múa.

Nhận tin báo, Công an phường Hưng Dũng cùng Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường. Sau một thời gian vận động không thành, cảnh sát đành lao vào khống chế người đàn ông này.

Trong đêm, D. được đưa tới Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh test nhanh và có kết quả dương tính với ma túy đá. Năm 2016, Hoàng Văn D. từng có thời gian cai nghiện tại một trung tâm ở Nghệ An.

