Nghệ An: Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà bị ngập

Mưa lũ làm hơn 5.500 ngôi nhà ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập. Ảnh: QĐ

Sáng 30.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết vừa đã có báo cáo nhanh cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 28.9 đến 19h ngày 29.9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200- 470 mm. Mưa lớn đã làm 3 người chết, 3 người mất tích. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Huệ (sinh năm 1967, trú tại xóm 2, xã Nghi Công Nam) tử vong do đuối nước; ông Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1984, trú tại xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn) đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trô, đã tìm thấy thi thể; ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984, trú quán xã Diễn Hải – huyện Diễn Châu) tử vong do chuột rút khi đi bắt cá vào chiều 29.9.

Lực lượng công an tỉnh Nghệ An dầm lũ cứu dân. Ảnh: QĐ

Vào 4h30 ngày 29.9, ông Bùi Văn Thanh (sinh năm 1964, trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) đi đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì bị thuyền lật, mất tích. Vào chiều 29.9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc đang trên đường về nhà bị nước cuốn trôi.

Mưa lũ đã làm 8.139 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập (Quỳnh Lưu: 5.559 nhà; Hưng Nguyên: 275 nhà, Thanh Chương: 776 nhà; Yên Thành: 1.089 nhà, Anh Sơn: 226 nhà, thị xã Hoàng Mai: 34 nhà; Nam Đàn 52 nhà, Nghĩa Đàn 32 nhà, Tân Kỳ: 96 nhà).

Toàn tỉnh có 88 hộ phải di dời, 9 nhà thiệt hại trên 70%; 24 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 26 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ gây gây thiệt hại 1.137,65 ha lúa; 5.837,63 ha hoa màu, 97 cây công nghiệp. 209 con gia súc bị chết, cuốn trôi. 34.423 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 5.142,25 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 27 điểm trường bị thiệt hại, 1 phòng học bị tốc mái, 150m tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, đê, đập, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

Lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khó khăn, thiệt hại.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động