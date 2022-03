Nghệ An: Một ngày phá 2 chuyên án ma túy

Sáng 31/3, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 24/3, tại xã Tri Lễ, Công an huyện Quế Phong và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ bắt giữ đối tượng Lương Văn Dy (SN 1960, trú bản Ná Ca, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 1 bánh heroin (có trọng lượng 354,71gam).

Lương Văn Dy tại cơ quan công an

Lương Văn Dy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, thường cấu kết với các đối tượng ở xã Tri Lễ mua ma túy từ Lào đưa về Nghệ An bán lại kiếm lời. Quá trình bị bắt, Dy đã chống trả quyết liệt để bỏ trốn nhưng lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ thành công.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Quế Phong đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Thịnh (SN 1988, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép 190,08gam heroin.

Trương Văn Thịnh bị bắt khi vào Nghệ An vận chuyển ma túy thuê

Tại cơ quan công an, Thịnh khai, do bị nghiện ma túy nặng, bản thân không có công việc ổn định nên phải đi vận chuyển ma túy thuê.

Để chuẩn bị cho việc vận chuyển ma túy, Thịnh đã nhiều lần đến huyện Quế Phong để khảo sát địa bàn, móc nối đối tượng. Tuy nhiên, mọi hành động của Thịnh đều không thể “qua mắt” các trinh sát Công an huyện Quế Phong.

Khoảng 18h ngày 24/3, khi Trương Văn Thịnh xuất hiện, mang theo tang vật, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công.

Hiện cả 2 chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong