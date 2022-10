Nghệ An: Lương thấp, công nhân chật vật nuôi con ăn học

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà cho công nhân nuôi con nhỏ tại xã Hưng Đông - TP.Vinh. Ảnh: QĐ

Áp lực, mệt mỏi nuôi con nhỏ

Trong căn nhà trọ rộng khoảng 15m2 tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) của vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Anh (32 tuổi) chỉ có một chiếc giường và vài thứ đồ đạc đơn sơ.

Vợ chồng anh Trung quê ở huyện Quỳnh Lưu, sau khi kết hôn cùng vào làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Hiện, tổng thu nhập của anh chị được hơn 15 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng có con gái 3 tuổi gửi ở một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, học phí 1,5 triệu đồng/tháng. Khi được hỏi vì sao không gửi con vào trường mầm non công lập có mức học phí thấp hơn, chị Anh cho biết trường công lập hết giờ hành chính là phải đón con về, vợ chồng đều làm về muộn nên phải gửi ở trường tư. Mỗi tháng, chi phí thuê trọ hơn 1,5 triệu đồng, thêm tiền cho con đi học và các khoản chi tiêu khác “ngốn” gần hết lương, vợ chồng anh Trung chưa nghĩ đến sinh con thứ 2 vì quá vất vả.

Cùng dãy nhà trọ, vợ chồng anh Lê Văn Hải, chị Nguyễn Thị Hoa (quê huyện Diễn Châu) có 2 con nhỏ đang học tiểu học nhưng phải gửi về quê nhờ ông bà trông. “Nhiều lúc nhớ con lắm nhưng vợ chồng động viên nhau chịu khó mỗi tháng về thăm con 1-2 lần, còn lại cố tiết kiệm để gửi tiền về cho các con đi học” - chị Hoa chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng, chủ một dãy nhà trọ trên đường Đặng Thai Mai (TP.Vinh) cho biết: “Đa số công nhân ở đây còn trẻ, thường có con học mầm non, tiểu học. Công nhân chủ yếu gửi con ở quê vì ở cùng bố mẹ vất vả, lại đưa đón khó khăn, chi phí học tập ở thành phố cao”.

Cần xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ người lao động

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có khoảng 24.000 công nhân đang trực tiếp làm việc tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó hơn 7.000 người lao động có nhu cầu nhà ở để ổn định sinh sống tại nơi làm việc nhưng chưa có dự án nhà ở dành cho người lao động. Tại các khu công nghiệp chưa có hệ thống trường mầm non, phổ thông dành cho con em công nhân với mức học phí ưu đãi và các chế độ hỗ trợ. “Mong mỏi lớn nhất của mọi cán bộ công đoàn và công nhân lao động là tỉnh sớm triển khai xây dựng dự án nhà ở, trường học, chợ thực phẩm dành cho công nhân tại các khu công nghiệp, để thuận tiện và giảm chi phí cho công nhân lao động” - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết.

Theo bà Nguyệt, người lao động ở Nghệ An nếu tăng ca nhiều thì tiền lương cũng chỉ đạt mức 7,5 triệu đồng/tháng, trong khi con số tương ứng ở nhiều địa phương khác là hơn 10 triệu đồng. Do đó, người lao động Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn. Việc chưa có trường học dành cho công nhân làm cho họ càng chật vật nuôi con ăn học.

Được biết, trẻ em là con công nhân tại các khu công nghiệp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/tháng theo quy định của Chính phủ. Mức hỗ trợ này là rất thiết thực, tuy nhiên công nhân lao động có con nhỏ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, do phần lớn công nhân lao động là người từ địa phương khác đến nên các cơ sở giáo dục công lập chỉ chấp nhận cho con em họ vào học với điều kiện đã thu nhận hết trẻ em có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mà vẫn còn chỉ tiêu. Đây cũng là một rào cản đối với con em công nhân lao động tạm trú trên địa bàn các phường, xã đông dân cư.

