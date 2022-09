Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân vào ngày 15.7.2022. Ảnh: Phan Quỳnh

Theo thông tin báo chí, ngày 13.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021”.

Tại cuộc họp nói trên, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết có 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang, Nghệ An không có số liệu tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin nói trên gây chú ý dư luận, bởi vì việc tiếp công dân từ lâu đã trở thành một hoạt động thường xuyên của Chủ tịch UBND các tỉnh. Thông qua hoạt động này, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng, vướng mắc.

Chiều 13.9, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Đối với lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh tháng nào cũng tiếp công dân. Chỉ có 1 tháng do dịch COVID-19, thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên không tổ chức được, còn lại đều thực hiện tiếp dân đầy đủ”.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (55 tuổi, phường Hưng Dũng – TP Vinh) cho biết: Tôi thường xuyên theo dõi báo chí và thấy Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp công dân hàng tháng đều đặn, qua đó giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Ông Hoàng cũng xác nhận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng tiếp công dân đều đặn hàng tháng.

Ông Hoàng đề xuất cần nâng tần suất Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân lên 2 ngày/tháng, để giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng cho người dân và doanh nghiệp.

