Nghệ An “kích hoạt” các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học

Có mặt tại trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An, chúng tôi chứng kiến cảnh các em học sinh đang xếp hàng, đứng giãn cách và đeo khẩu trang lần lượt vào thực hiện việc khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Học sinh ở đây đa số đến từ các huyện miền núi biên giới như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông... Đây là địa bàn vừa có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, vừa có đông con em đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất lớn. Vì thế, nhà trường đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo đó, trước thời điểm học sinh nhập trường, giáo viên chủ nhiệm lần lượt gọi điện cho từng học sinh, tìm hiểu cụ thể lịch trình trong dịp Tết và sức khoẻ hiện tại của các em. Đối với các trường hợp có tiếp xúc với người nhà từ các địa phương có dịch, Ban Giám hiệu sẽ động viên gia đình để các em ở nhà theo dõi sức khoẻ và nhập học muộn hơn. Còn với các học sinh khác, nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như: đo thân nhiệt và khai báo y tế chi tiết từng học sinh.

“Chúng tôi xác định việc đảm bảo an toàn sức khoẻ học sinh trong thời điểm này là hết sức quan trọng. Cả quá trình trước, trong và sau Tết, trên các nhóm Zalo của lớp, trường, giáo viên chủ nhiệm đã cập nhật cụ thể tình hình học sinh lớp mình, báo cáo để Ban giám hiệu nắm bắt kịp thời. Ngoài ra, còn dặn dò các em thực hiện thật tốt 5 K phòng chống dịch, giữ an toàn cho bản thân. Khi lên xe xuống trường, khuyến khích từng nhóm các em thuê xe cùng đi. Xuống đến trường, các em báo y tế, kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng, sau đó về phòng và sẽ không được ra ngoài. Nếu cá nhân nào cần mua sắm phục vụ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm hoặc ban quản lý ký túc xá sẽ mua hộ" - cô giáo Nguyễn Kiều Hoa, Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An cho biết.

Không chỉ ở trường TH PT-DTNT Nghệ An mà tất cả các trường học khác trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã triển khai đồng loạt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Ngoài công tác vệ sinh, khử trùng tạo môi trường học thông thoáng, sạch sẽ, các trường còn nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, liên tục phát thông báo về cách phòng, chống dịch trên hệ thống loa vào đầu buổi và giờ ra chơi.

Trường Tiểu học Hưng Dũng I, thành phố Vinh có 1741 học sinh, trong đó, có rất nhiều em quê ở các huyện, thị trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, công tác đảm bảo phòng chống dịch càng được nhà trường quan tâm và siết chặt. Qua khai báo y tế, nhà trường phát hiện 4 học sinh có lịch sử đi lại trong Tết phức tạp, Ban giám hiệu đã động viên gia đình cho học sinh nghỉ học để theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Cô giáo Trần Thị Huệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Dũng I cho biết thêm: “Cùng với một số giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ngành, thì Ban giám hiệu trường đã trực tiếp yêu cầu cả học sinh và giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Riêng giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ sỹ số lớp, lý do vắng của học sinh, liên hệ với gia đình để tìm hiểu rõ nguyên nhân nghỉ học, báo cáo hàng ngày với Ban giám hiệu để kịp thời nắm bắt tình hình học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh trong việc giữ vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh" -

Tỉnh Nghệ An hiện có tới hơn 841 ngàn học sinh, việc đảm bảo an toàn cho các em trở lại trường học trong mùa dịch là đặc biệt quan trọng. Vì thế, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã ra công văn số 262 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại các cơ sở giáo dục. Các trường tiến hành vệ sinh, khử trùng trường, lớp trước khi học sinh, sinh viên đi học; chuẩn bị đầy đủ và thường xuyên nhắc nhở giáo viên, học sinh, sinh viên vệ sinh tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên, phụ huynh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo đúng quy định. Đồng thời, các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung như: chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm…

"Ngành đã quán triệt đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình mới. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác khai báo y tế, theo dõi tình trạng sức khoẻ của học sinh, giáo viên và người thân. Nhất là với học sinh vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng giáp Biên giới cần quản lý thật chặt chẽ. Đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay" - ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An trao đổi.

Tác giả: Khánh Như

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn