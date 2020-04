Nghệ An: Không tập trung quá 30 người, khoảng cách hơn 1 m

Hôm nay (26-4), ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản hỏa tốc về việc triển khai Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, người dân ở TP Vinh (Nghệ An) ra đường chưa quá đông đúc. Ảnh: Đ.LAM

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, TP Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc…

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có bệnh nhân nào dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). Nữ BN146 (17 tuổi, Nghệ An) từ Thái Lan về qua Hà Tĩnh đã được BV đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) chữa trị khỏi bệnh COVID-19 và đã xuất viện trở về quê nhà (ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tác giả: Đắc Lam

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM