Nghệ An: Khởi tố người chồng hất ấm nước sôi vào người khiến vợ bỏng nặng

Ngày 26/12, thông tin từ VKSND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an huyện Đô Lương đối với Trương Đình Bình (SN 1978), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai vào tối ngày 16/12, sau khi đi nhậu với bạn bè về thì tiếp tục mua thêm rượu về để uống ở nhà. Khi về tới nhà, Bình thấy chị Thái Thị H. (SN 1976), vợ Bình cùng con trai đang dọn cơm ra ăn.

Lúc này, Bình không ăn và đưa rượu ra uống tiếp. Sau khi chị H. cùng con trai ăn xong thì dọn dẹp và lên giường đi ngủ trước.

Sau khi uống rượu xong, Trương Đình Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm. Bình nhìn thấy mâm cơm vợ để phần trên bàn có vỏ ốc trên mâm. Nghĩ vợ coi thường mình nên Bình đã xách ghế nhựa đi tới giường ngủ đánh vợ. Tiếp đó, đối tượng hắt vỏ ốc và cả ấm nước vừa đun sôi vào mặt vợ.

Sau khi bị hất nước sôi chị H. bỏ chạy ra ngoài, rồi tới trạm y tế xã Đông Sơn để điều trị với vết bỏng 30% cơ thể.