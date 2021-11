Thí sinh bốc thăm thời gian và địa điểm thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non tỉnh Nghệ An.

Hội thi giáo viên giỏi tỉnh bậc mầm non tỉnh Nghệ An được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần. Năm nay, hội thi quy tụ 334 thí sinh đại diện cho hơn 15.000 giáo viên bậc mầm non toàn tỉnh.

Nghệ An khai mạc Hội thi giáo viên giỏi tỉnh cấp mầm non năm 2021.

Để tham dự hội thi cấp tỉnh, những người này phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; xếp loại chuẩn nghề nghiệp mầm non ở mức khá trở lên; có ít nhất 1 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 2 năm học gần nhất; có phẩm chất đạt đức tốt.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, các giáo viên mầm non về dự thi cấp tỉnh có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong giáo dục, chăm sóc trẻ, được đồng nghiệp công nhận. Việc tham gia dự thi, cũng là biểu hiện cho sự phấn đấu, tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thí sinh.

Giáo viên mầm non huyện Nghi Lộc quay clip hướng dẫn phụ huynh và và trẻ tự làm đồ chơi ở nhà.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng chia sẻ, 2 năm học vừa qua, bậc mầm non chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh. Đến nay, trường học chưa trở lại hoạt động, nhiều cơ sở mầm non đang trưng dụng làm khu cách ly. Nhưng giáo viên mầm non vẫn tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều sáng tạo để triển khai hoạt động giáo dục bằng hình thức gián tiếp, trực tuyến.

Hội thi giáo viên giỏi tỉnh cấp mầm non Nghệ An quy tụ 334 thí sinh tham dự.

Hội thi này, là dịp để ngành giáo dục đánh giá năng lực đội ngũ, lựa chọn giáo viên cốt cán kế cận cho ngành và tạo nguồn cho cơ sở. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giáo viên được thể hiện năng lực, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp ở vùng miền khác.

Hội thi giáo viên giỏi tỉnh bậc mầm non tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 1-24/12 tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Các thí sinh dự thi 2 phần gồm: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em và thi thực hành hoạt động giáo dục.

