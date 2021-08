Nghệ An: Khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến, học online

Vấn đề dạy học online đối với học sinh miền núi gặp khá nhiều khó khăn, bất cập.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, Ngành giáo dục Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu từ khu vực miền núi cho tới đồng bằng, vùng biển.

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, hiện địa phương có hơn 500 điểm trường học được sử dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

"Sở GD&ĐT luôn đồng tình với quan điểm chống dịch như chống giặc, tính mạng con người là trên hết. Vì vậy Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các Trường THPT các địa bàn có khu cách ly, ngoài việc hỗ trợ chung về vật chất cũng như nhân lực toàn ngành, cần động viên giáo viên cùng cán bộ công nhân viên ủng hộ, giúp đỡ các khu cách ly như nấu ăn, quét dọn, vệ sinh…", ông Thành chia sẻ.

Trường Mầm non xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu được trưng dụng làm nơi cách ly.

Để công việc khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chủ động lên các phương án như: Nếu thời điểm cách ly hết, sẽ bắt tay ngay vào việc phối hợp với các Trung tâm Y tế của địa phương phun khử trùng, tổng dọn vệ sinh, tập trung sửa sang cơ sở vật chất…

"Phải đảm bảo tuyệt đối, an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Sở cũng yêu cầu những trường nào không nằm trong khu cách ly có thể huy động các nguồn lực để sớm có kế hoạch khai giảng theo khung năm học của tỉnh. Đây là thời cơ vàng, không phải huyện nào cũng đang thực hiện Chỉ thị 16", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Cũng theo ông Hoàn, Sở GD&ĐT sẽ trao đổi với các huyện, thành, thị có thể tìm thêm các khu cách ly khác để giảm bớt trong số hơn 500 điểm trường đang dành làm khu cách ly.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đã lên kế hoạch, nếu đơn vị nào không tổ chức khai giảng được sẽ liên hệ với cơ quan truyền thông tổ chức một điểm (có thể chọn điểm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) khai giảng trực tuyến, đồng loạt cho các cháu.

Vấn đề sau cách ly các điểm trường này phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi vào năm học mới.

Theo ông Hoàn, đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, hay hết cách ly cũng không khai giảng tập trung; chỉ ưu tiên cho các khối đầu cấp như khối lớp 1, khối lớp 6 và khối lớp 10.

Tuy nhiên, yêu cầu các Hiệu trưởng làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện, thành, thị nếu thấy an toàn mới được tổ chức. Nếu không đảm bảo thì có thể tổ chức khai giảng trong lớp, hoặc khai giảng trong văn phòng nhà trường.

Liên quan đến việc học online của học sinh, theo ông Hoàn, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nhưng không để các em phải ảnh hưởng vì dịch, mà không được học. Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã nghĩ đến việc tổ chức dạy học trực tuyến là phương án tối ưu nhất hiện nay.

"Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà mạng để hỗ trợ cho ngành giáo dục về các đường truyền dạy học trực tuyến qua zalo, zoom hay các trang mạng khác để các em không bị thiệt thòi và kịp chương trình.

Theo đó, sẽ có các phương án bố trí khung giờ học trực tuyến để phù hợp với các lứa tuổi học sinh. Tranh thủ tối đa "thời gian vàng" để tổ chức dạy học tại những địa phương hết Chỉ thị 15, đồng thời xem xét co giãn lại chương trình dạy học, tuy nhiên đảm bảo kiến thức cho các cháu", ông Hoàn cho biết thêm.

Sau khi các cơ sở trường học trưng dụng làm khu cách ly được trả lại, địa phương phối hợp với các Trung tâm Y tế thực hiện phun khử trùng, tổng dọn vệ sinh...

Cũng theo ông Hoàn, hiện nay đối với một số đơn vị vùng sâu vùng xa, việc dạy trực tuyến rất khó khăn, nhưng ngành giáo dục sẽ có một số phương án, hình thức khác như: Giao bài cho giáo viên, giáo viên chủ nhiệm sẽ chuyển qua Zalo, Facebook… cho các bậc phụ huynh để tổng lực hỗ trợ tối đa cho các cháu học. Vấn đề này, các giáo viên cần phối hợp ăn ý, ráo riết với gia đình để nâng cao hiệu quả, làm sao các cháu ở nhà luôn tạo lập được ý thức trong học tập.

Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án cho ngày khai giảng, tuy nhiên quan điểm của ngành là phải đảm bảo an toàn cho học sinh, tùy theo tình hình dịch bệnh.

Ngành giáo dục Nghệ An vượt khó bởi đại dịch Covid-19.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, trong năm học 2020-2021, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước đang hết sức phức tạp.

Giáo dục Nghệ An vẫn giữ vững vị trí tốp dẫn đầu toàn quốc về học sinh giỏi; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Học sinh Nghệ An đã đạt 5 Huy chương quốc tế và khu vực, trong đó có 1 Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á, 2 Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế và 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế.

Dự án "Thảo mộc bảo vệ rau và hoa màu ProSafe" của nhóm giáo viên và học sinh Trường THPT 1/5 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã xuất sắc giành giải bình chọn nhiều nhất và giải Nhì tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2020.

Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020"; có một dự án đạt giải Nhì toàn quốc, giải Nhất vòng bình chọn tại cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020".

Có 2 dự án đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; một học sinh đạt giải Nhì cuộc thi Quý III năm 2021, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Sau khai giảng năm học mới, học sinh Nghệ An cũng bắt đầu với việc học online.

"Triển khai hiệu quả việc xây dựng mới các mô hình trường học; hoạt động giáo dục tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực; hội nhập khu vực và quốc tế. Triển khai có hiệu quả thí điểm xây dựng 14 trường trung học trọng điểm, chất lượng cao; xây dựng thành công tài liệu giáo dục địa phương, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường giáo dục STEM trong các trường phổ thông; tổ chức các lớp tuyển sinh theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, dạy học chương trình tăng cường, thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ", ông Thành chia sẻ.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và có diễn biến hết sức phức tạp, Ngành giáo dục Nghệ An đã tổ chức cho 34.478 học sinh trên địa bàn tỉnh (có cả diện F2, F1) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; kết quả điểm trung bình chung của học sinh Nghệ An đạt vị thứ 35/63, tăng 7 bậc so với năm 2020.

Kết thúc năm học, Sở GD&ĐT Nghệ An được khối thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đề xuất Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua năm học 2020-2021.

Hiện Nghệ An có các huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Các huyện, thành, thị thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 gồm: Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa và TP Vinh.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí