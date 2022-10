Nghệ An: Huyện Kỳ Sơn hỏa tốc di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ nhân dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: QĐ

Ngày 6.10, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ban hành công văn hỏa tốc số 933 yêu cầu UBND 21 xã, thị trấn trên địa bàn vận động, tuyên truyền, cương quyết sơ tán các hộ gia đình đang còn ở tại các vị trí xung yếu đến nơi an toàn.

Khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Huy động lực lượng xung kích phối hợp các lực lượng bên ngoài hỗ trợ để tháo dỡ nhà cửa khi có mưa lớn. Triển khai cắm biến cảnh báo, biển cấm ngay tại khu vực lũ quét và vùng có nguy cơ sạt lở núi để nhân dân biết chủ động di dời, sơ tán, phòng tránh.

Lũ quét ngày 2.10 gây thiệt hại cho huyện Kỳ Sơn khoảng 100 tỉ đồng. Ảnh: QĐ

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ để các hộ gia đình đảm chỗ ở xen ghép với người thân trong thời gian khắc phục thiệt hại lũ quét vừa qua.

Cương quyết yêu cầu các hộ gia đình tuân thủ chấp hành ngay các quy định của nhà nước, phối hợp với chính quyền địa phương khi có yêu cầu tháo dỡ nhà và chấp hành nghiêm chỉnh sơ tán và di dời khẩn cấp nhà ở đến nơi an toàn.

Biện pháp nói trên nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trước nguy cơ thiên tai trên địa bàn.

Như Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng 2.10, một trận lũ quét với sức tàn phá kinh hoàng đã tràn qua xã Tây Sơn, Tà Cạ, Bảo Nam và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) làm 1 cháu bé tử vong, làm sập, hư hại hàng trăm ngôi nhà, vùi lấp 12 ôtô, cuối trôi hơn 100 xe máy và nhiều tài sản khác, gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường, ước thiệt hại lên tới 100 tỉ đồng.

