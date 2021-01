Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”

Đảng bộ, Chính quyền và cộng đồng xã hội luôn đồng hành cùng người nghèo

Tối 19/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng 2020 và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV và trên các hạ tầng mạng của Đài PT-TH Nghệ An: Fanpage Truyền hình Nghệ An, YouTube Nghệ An TV.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành thị và Đảng uỷ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hảo tâm.

Lan toả tình thương yêu

Đây là năm thứ 8, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo” - một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; nhằm huy động mọi nguồn lực để mang đến cho người nghèo một mùa xuân ấm áp nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Trong những năm qua, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An luôn đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói, giảm nghèo. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa, được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Tổng các nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt gần 456 tỷ đồng, chưa kể những con số của các nhà hảo tâm, thiện nguyện “thầm lặng”.

Kết quả này, là một trong những minh chứng sinh động nhất khẳng định truyền thống đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “cuộc sống dù còn khó khăn nhưng trọng nghĩa tình” của người dân Xứ Nghệ; vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân đối với người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn, đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19; vừa thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức có ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh, những người con xứ Nghệ xa quê đã đồng sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt thời quan qua.

Em Thanh Bình chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình. Mẹ phải chạy thận thường xuyên, kinh tế gia đình suy kiệt nên không có điều kiện chữa trị. Bản thân em Bình có những lúc tưởng như phải bỏ học giữa chừng.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 34.000 hộ nghèo, gần 54.000 hộ cận nghèo, trong đó có nhiều hộ không có khả năng lao động để thoát nghèo, nhiều cảnh đời eo le, bất hạnh, bệnh tật. Nhiều hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, bãi ngang cuộc sống đang hết sức khó khăn và cần sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Với mong muốn nhà nhà đều có Tết, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, những người con Xứ Nghệ xa quê, bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Tân Sửu 2021 đủ đầy và ấm áp hơn.

Mọi đóng góp sẽ được các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương phân bổ trao đến tay người nghèo, các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng biểu dương, đánh giá cao nhiều hộ nghèo trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực quyết tâm vươn lên thoát nghèo, có những hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo để dành sự hỗ trợ cho các hộ còn khó khăn hơn. Đồng thời bày tỏ tin tưởng và hy vọng, sẽ có nhiều hộ nghèo thoát nghèo hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ Chính quyền và cộng đồng xã hội luôn có trách nhiệm và đồng hành với những nỗ lực đó của người nghèo.

Vinh danh những tấm lòng vàng

Năm 2020, một năm với nhiều biến động, từ thiên tai, bão lũ đến đại dịch Covd 19, đã tác động không nhỏ đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế toàn xã hội. Người dân Nghệ An cũng đã phải chịu không ít khó khăn, thử thách. Biết bao số phận, bao mảnh đời mưu sinh nghèo khó bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Với truyền thống tương thân tương ái, luôn sẻ chia trong khó khăn hoạn nạn, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã mở rộng vòng tay hướng đến bao mảnh đời khốn khó.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm.

“Có thể nói, ở đâu gặp khó khăn thì ở đó có sự hỗ trợ, sẻ chia, đùm bọc bởi “những tấm lòng vàng”, đầy ắp tình yêu thương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức có ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh, những người con Xứ Nghệ xa quê đã đồng sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt thời quan qua”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm.

Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh đã trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm, đã luôn đồng hành với công tác An sinh xã hội của Nghệ An thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chia sẻ về quyết định hỗ trợ các gia đình có bệnh nhân chạy thận đang ở tại xóm trọ trên địa bàn xóm 13, xã Nghi Phú.

Dịp này, san sẻ với khó khăn của những người bệnh chạy thận đang tạm trú tại xóm trọ nhỏ trên địa bàn xóm 13, xã Nghi Phú (gần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh), ngay tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao tặng mỗi hộ gia đình có bệnh nhân chạy thận 10 triệu đồng; Đài PT-TH Nghệ An cũng tặng mỗi hộ một chiếc radio để nghe tin tức, giải trí hàng ngày; Ông Nguyễn Xuân Phúc - Công ty CP Đầu tư xây dựng tổng hợp miền Trung ủng hộ gia đình em Thanh Bình có mẹ đang chạy thận 10 triệu đồng và các hộ có bệnh nhân chạy thận 20 triệu đồng; Ca sĩ Đinh Hiền Anh ủng hộ các hộ có bệnh nhân chạy thận trong xóm trọ 20 triệu đồng.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ chương trình.

Cũng ngay tại chương trình “Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng 2020 và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021”, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã hưởng ứng ủng hộ chương trình với số tiền và hiện vật là hơn 89 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị, doanh nghiệp các nhà hảo tâm.

Tác giả: Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn