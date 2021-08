Nghệ An hỏa tốc yêu cầu dừng việc bắt xe luồng xanh phải có "giấy phép con"

Nhiều xe vận tải hàng hóa luồng xanh đã có QR code đi vào một số địa phương ở tỉnh Nghệ An đang thực hiện Chỉ thị 16 hoặc cao hơn một mức bị buộc quay đầu gây khó cho vận tải hàng thiết yếu và phục vụ sản xuất.

Ngay sau khi được phản ánh, tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh.

Anh Lê Văn Q. điều khiển xe tải đã đăng ký luồng xanh có QR Code bị lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 yêu cầu quay đầu vì thiếu giấy đi đường (Ảnh chụp sáng 23/8 tại chốt trên đường Lê Mao, TP Vinh)

Sáng 26/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, khẳng định: "Sở GTVT không chỉ đạo, cũng không có thêm bất cứ quy định nào về việc yêu cầu xe luồng xanh phải có giấy đi đường hay các loại giấy tờ nào khác so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. Trường hợp những doanh nghiệp nào có phản ánh thì có thể liên hệ với Giám đốc Sở GTVT theo số điện thoại: 0913581921, Sở sẽ có trách nhiệm giải đáp và xử lý ngay.

"Tuy nhiên, qua nắm bắt thực tế, trên địa bàn TP Vinh từ thời điểm (0h ngày 23/8) tỉnh quyết định nâng mức giãn cách xã hội cao hơn 1 mức so với Chỉ chị 16, theo hướng “ai ở đâu, ở yên đó” thì tại một số chốt kiểm soát cán bộ làm có chặt chẽ hơn, hoặc một số chốt do lực lượng công an đảm nhiệm, yêu cầu lái xe đã đăng ký luồng xanh, phải có giấy đi đường chứng minh vận chuyển hàng thiết yếu.

Việc này khiến một số phương tiện không đi vào được địa bàn. Ngay khi nắm bắt được thông tin, Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an và các địa phương thực hiện đúng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản Bộ GTVT", ông Hiền nói.

Văn bản chỉ đạo hỏa tốc của tỉnh Nghệ An nhằm tạo điều kiện cho xe vận chuyển hàng hóa luồng xanh lưu thông.

Ngày 25/8, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương, công an tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 phải tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, tất cả các xe vận chuyển hàng hóa, hàng thiết yếu đã đăng ký luồng xanh sẽ được ưu tiên qua chốt khi lái xe có giấy xét nghiệm Covid-19 (còn hiệu lực trong 72h).

Trước đó, quá trình ghi nhận thực tế ngày đầu tỉnh Nghệ An quyết định nâng mức giãn cách xã hội tại TP Vinh cao hơn 1 mức so với Chỉ thị 16, toàn bộ các xe vận tải hàng hóa đều không được vào thành phố nếu không có giấy đi đường chứng minh thuộc danh mục hàng thiết yếu (do UBND TP Vinh ban hành).

Nhiều lái xe có luồng xanh đành ấm ức quay đầu trước sự cương quyết của lực lượng tại chốt kiểm soát.

Sự việc sau đó được đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếp tục nêu ra tại cuộc họp trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển nông sản, hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, do Bộ GTVT tổ chức ngày 25/8.

Khi kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát lại các văn bản địa phương đã ban hành.

“Văn bản nào trái với chỉ đạo của Chính phủ hoặc không trái nhưng làm phát sinh thêm chi phí, thời gian, “giấy phép con” thì phải dừng áp dụng. Tuyệt đối không cản trở vận chuyển hàng hóa”.

