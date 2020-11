Nghệ An: Hàng chục trường học vẫn ngập nước

Đoàn công tác Sở GDĐT Nghệ An đi thuyền kiểm tra thực tế thiệt hại do chìm trong biển nước. Ảnh: QĐ

Your browser does not support the video tag.

Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An kiểm tra trường bị ngập tại huyện Yên Thành. Thực hiện: QĐ

Sáng 2.11, GS.TS Thái Văn Thành- trưởng đoàn công tác Sở GD ĐT Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả của một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

GS.TS Thái Văn Thành-Giám đốc Sở GDĐT và Thạc sỹ Đặng Văn Hải-Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kiểm tra tại trường Tiểu học Long Thành (Yên Thành). Ảnh: QĐ

Tại trường Tiểu học Long Thành (huyện Yên Thành), hiện vẫn ngập sâu trong biển nước. Đoàn công tác phải đi thuyền vào trường.

Thầy Nguyễn Xuân Tĩnh - Trưởng Phòng GDĐT Yên Thành cho biết trên địa bàn huyện vẫn còn 4 trường học chưa thể đón học sinh do hậu quả lũ lụt.

Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An trao hỗ trợ ban đầu cho trường THCS Hoàng Tá Thốn (xã Long Thành-Yên Thành). Ảnh: QĐ

Tại huyện Đô Lương, đến nay vẫn còn 12 trường gồm Mầm non, Tiểu học, THCS đang tiếp tục nghỉ học.

"Làng Vân Hà (xã Quang Sơn) hiện vẫn bị cô lập, bà con phải đi lại bằng thuyền" - thầy Nguyễn Tất Tây -Trưởng Phòng GDĐT huyện Đô Lương thông tin.

Trường Mầm non Thanh Long (Thanh Chương) vẫn chìm trong biển nước. Giáo viên, bộ đội tất bật thu dọn để chờ nước rút sẽ mở cửa trở lại.

Bộ đội giúp trường Tiểu học Thanh Long (Thanh Chương-Nghệ An) thu dọn sau lũ. Ảnh: QĐ

Huyện Thanh Chương vẫn còn hàng chục trường chưa thể đón học sinh vào hôm nay.

Thầy Thái Văn Thành đã trao hỗ trợ cho 6 cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ các cơ sở giáo dục, Nghệ An vẫn còn hàng chục trường học bị ngập, học sinh chưa thể đến trường.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động